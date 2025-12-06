拉麵海苔泡到爛！　達人大推「神級吃法」讚靈魂配料

▲拉麵業者透露海苔其實是家系拉麵的靈魂配料。（示意圖，pixabay）

文／鏡週刊

台灣人對日式拉麵情有獨鍾，但碗邊那片海苔的搭配常讓許多饕客感到困惑，有位網友最近就在社群抱怨這片海苔常常還沒吃到就已經泡爛，黏在碗壁上，口感更是大打折扣，實在不知道該怎麼辦才好。貼文激發廣大吃貨網友興趣，紛紛分享自己的獨門「神級吃法」。

這名網友在Threads發文表示，自己每次吃拉麵時，海苔不是被湯泡得軟爛、黏在碗壁上，就是還沒吃到就整片塌陷，讓他忍不住發問拉麵的海苔究竟有沒有「標準吃法」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

拉麵搭配的海苔要怎麼吃？

這個問題引發廣大拉麵控的熱烈討論，許多老饕一致認為海苔特別適合搭配醬油或濃郁的豚骨湯頭。有人建議，可以先品嘗幾口湯頭的原味，接著將海苔稍微沾一下湯汁，讓它帶著湯頭的精華一起入口，風味會更加醇厚。更進階的吃法是點一碗白飯，讓海苔充分吸飽湯汁後，直接拿來包飯吃，堪稱一絕。當然，也有人偏好搭配麵條、叉燒一起享用，甚至有人專門用海苔來包裹鮮嫩的溏心蛋，一口咬下，海苔的鹹香與蛋液的鮮甜融合，層次感更豐富。

專家解釋拉麵搭配海苔的源由與吃法

一家知名的拉麵業者「吉胤家」就曾公開解釋，海苔絕對不是單純的裝飾品，它可是家系拉麵中畫龍點睛的「靈魂配料」。海苔是源自日本橫濱的「家系拉麵」中的標準配備，這種拉麵最大的特色就是以濃厚的豚骨醬油作為湯底，搭配嚼勁十足的粗直麵，這套黃金組合中，海苔、菠菜和叉燒肉就是缺一不可的「黃金三角」。店家強調，無論是將海苔泡湯後包著菠菜、捲著麵條，或夾著叉燒，這個簡單的動作都能為整碗麵帶來另一層令人驚豔的香氣。



更多鏡週刊報導

雲林「酷斯拉」限定拉麵震撼上桌 網友：斗六人什麼都敢吃

拉麵店僱用聽障妹列3件事 眾網友被暖爆：怎麼多加了洋蔥

大阪金龍拉麵遭斷尾！新進展曝光 原來被螃蟹「夾走了」