用戶好驚嚇！攜程與柬埔寨合作「帶你去玩」　出現自救潮刪個資

攜程集團副總裁陳冠其與柬埔寨旅遊局執行官KimMinea合影

大陸旅遊平台龍頭攜程宣布與柬埔寨旅遊局合作，本想推動出境旅遊，卻意外踩中大陸網民心理陰影。詐騙園區刻板印象太深，一句「帶你去柬埔寨玩」彷彿變成驚悚片開頭，社群上開始出現「刪帳號、解綁身份信用卡等資料的自救潮。有人笑稱用戶不是不相信攜程，而是「不敢拿自己安全開玩笑」，與其享受低價套票，寧願先確保自己不會莫名接到柬埔寨的來電。

近年有關東南亞詐騙園區的消息，令人聞風喪膽。12月1日，內地旅遊網站攜程宣佈與柬埔寨國家旅遊局合作，令內地網民深感意外，有人更激動稱要與注銷攜程帳號。還有網民翻出攜程「前科」，指2014年攜程曾發生過信息洩露事件，網民質疑「如今和柬埔寨合作，個人信息會不會更容易被詐騙集團知道？」

12月1日，攜程與柬埔寨國家旅遊局在上海舉行合作簽約儀式，其隆重程度讓柬埔寨國家旅遊局首席執行官Kim Minea都專程飛過來。雙方計劃將柬埔寨打造成熱門旅遊地，其中包括獨家酒店套餐、景點聯票等項目。

攜程本意是吸引更多中國遊客去柬埔寨旅遊，但這個消息就像一顆炸彈，讓不少攜程用戶表示要卸載帳號，隨後一張「帳戶永久註銷成功」的截圖在微信朋友圈刷屏。

大陸攜程用戶解綁帳戶

有網民在社交媒體上稱，「我用了八年的攜程帳號，昨晚註銷了，寧可多花點錢買機票，也不想哪天接到柬埔寨打來的詐騙電話」，還有人吐槽「連夜解綁手機號、銀行卡，不然晚一步信息就沒了」，也有網民稱「我不是不相信攜程，我是不敢用自己的安全去賭。」

除了擔心柬埔寨的安全問題，內地網民如此抵觸攜程和柬埔寨合作，也因2014年攜程發生過因安全性漏洞導致使用者敏感信息洩露的事件，其中用戶姓名、身份證、銀行卡等信息都被洩露。另外，攜程2018年也因過度收集信息被工信部約談。

雖然攜程官網上羅列安全保障措施，但網民依舊不放心，「萬一信息流到詐騙集團怎麽辦？怎麼保證遊客的安全？」，更有網友直言，「在柬埔寨要是被綁架，攜程能把我救出來嗎？」

對於這場注銷帳號的風波，截至12月5日，未見攜程出面回應。有網民認爲，現在詐騙手段升級，不法分子用「低價旅遊團」當誘餌，把人騙到柬埔寨搞詐騙。而攜程還選擇和柬埔寨合作，其做法令人心寒。

攜程宣傳柬埔寨旅遊頁面用