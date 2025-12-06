　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

用戶好驚嚇！攜程與柬埔寨合作「帶你去玩」　出現自救潮刪個資

▲▼ 攜程集團副總裁陳冠其與柬埔寨旅遊局執行官KimMinea合影。（ 。（圖／記者翻攝 微博@中訪網觀察 ）

▲ 攜程集團副總裁陳冠其與柬埔寨旅遊局執行官KimMinea合影 。（圖／翻攝 微博「@中訪網觀察」 ）

文／香港01

大陸旅遊平台龍頭攜程宣布與柬埔寨旅遊局合作，本想推動出境旅遊，卻意外踩中大陸網民心理陰影。詐騙園區刻板印象太深，一句「帶你去柬埔寨玩」彷彿變成驚悚片開頭，社群上開始出現「刪帳號、解綁身份信用卡等資料的自救潮。有人笑稱用戶不是不相信攜程，而是「不敢拿自己安全開玩笑」，與其享受低價套票，寧願先確保自己不會莫名接到柬埔寨的來電。

近年有關東南亞詐騙園區的消息，令人聞風喪膽。12月1日，內地旅遊網站攜程宣佈與柬埔寨國家旅遊局合作，令內地網民深感意外，有人更激動稱要與注銷攜程帳號。還有網民翻出攜程「前科」，指2014年攜程曾發生過信息洩露事件，網民質疑「如今和柬埔寨合作，個人信息會不會更容易被詐騙集團知道？」

12月1日，攜程與柬埔寨國家旅遊局在上海舉行合作簽約儀式，其隆重程度讓柬埔寨國家旅遊局首席執行官Kim　Minea都專程飛過來。雙方計劃將柬埔寨打造成熱門旅遊地，其中包括獨家酒店套餐、景點聯票等項目。

攜程本意是吸引更多中國遊客去柬埔寨旅遊，但這個消息就像一顆炸彈，讓不少攜程用戶表示要卸載帳號，隨後一張「帳戶永久註銷成功」的截圖在微信朋友圈刷屏。

▲▼ 大陸攜程用戶解綁帳戶 。（圖／翻攝 百度）

▲ 大陸攜程用戶解綁帳戶 。（圖／翻攝 百度）

有網民在社交媒體上稱，「我用了八年的攜程帳號，昨晚註銷了，寧可多花點錢買機票，也不想哪天接到柬埔寨打來的詐騙電話」，還有人吐槽「連夜解綁手機號、銀行卡，不然晚一步信息就沒了」，也有網民稱「我不是不相信攜程，我是不敢用自己的安全去賭。」

除了擔心柬埔寨的安全問題，內地網民如此抵觸攜程和柬埔寨合作，也因2014年攜程發生過因安全性漏洞導致使用者敏感信息洩露的事件，其中用戶姓名、身份證、銀行卡等信息都被洩露。另外，攜程2018年也因過度收集信息被工信部約談。

雖然攜程官網上羅列安全保障措施，但網民依舊不放心，「萬一信息流到詐騙集團怎麽辦？怎麼保證遊客的安全？」，更有網友直言，「在柬埔寨要是被綁架，攜程能把我救出來嗎？」

對於這場注銷帳號的風波，截至12月5日，未見攜程出面回應。有網民認爲，現在詐騙手段升級，不法分子用「低價旅遊團」當誘餌，把人騙到柬埔寨搞詐騙。而攜程還選擇和柬埔寨合作，其做法令人心寒。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

▼ 攜程宣傳柬埔寨旅遊頁面用 。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 大陸攜程用戶解綁帳戶 。（圖／翻攝 百度）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄驚見「超資深野砲族」！溜滑梯活春宮　家長目睹嚇壞
「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？
林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光
北上做生意遇死劫！國3連環撞　5口困壓縮車體岳母亡
目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文
住都中心新人月領21萬！　藍委揭薪資：民進黨用人薪水高到嚇死
放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

流感排毒期3至7天！　小心「2類族群」康復拖更久

又失火？宏福苑災民10天2次驚魂　臨時屋警鈴大響虛驚一場　　　

用戶好驚嚇！攜程與柬埔寨合作「帶你去玩」　出現自救潮刪個資

成都會晤畫下訪華溫度　陸學者：習近平與馬克宏再釋中法互信訊號

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

再現退票潮？中國3大航空：中日航線免費退票延長至明年3／28

解放軍在南海、台海集結？　陸外交部回應：不必大驚小怪

習近平同馬克宏在成都非正式會晤　中法簽署發布5項聯合聲明

印媒觀察3天問「不休息？」　普丁笑回：到底誰在情報部門工作？

陸百貨巨頭「胖東來」極限招聘　開百萬年薪及60天帶薪假吸頂尖人才

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

流感排毒期3至7天！　小心「2類族群」康復拖更久

又失火？宏福苑災民10天2次驚魂　臨時屋警鈴大響虛驚一場　　　

用戶好驚嚇！攜程與柬埔寨合作「帶你去玩」　出現自救潮刪個資

成都會晤畫下訪華溫度　陸學者：習近平與馬克宏再釋中法互信訊號

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

再現退票潮？中國3大航空：中日航線免費退票延長至明年3／28

解放軍在南海、台海集結？　陸外交部回應：不必大驚小怪

習近平同馬克宏在成都非正式會晤　中法簽署發布5項聯合聲明

印媒觀察3天問「不休息？」　普丁笑回：到底誰在情報部門工作？

陸百貨巨頭「胖東來」極限招聘　開百萬年薪及60天帶薪假吸頂尖人才

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

台灣經濟成長率破7趴　林濁水曝「詭異現象」：總統評價持續低迷

快查是不是你！　喝手搖飲「爽中發票1000萬」

金鍾國自爆「婚前沒戀愛」！　閃婚甜笑認：婚後才開始談戀愛

挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

「名人住附近」房價會不會比較高？內行吐實話：看供需

《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

高雄驚見「超資深野砲族」阿公阿嬤溜滑梯活春宮　她判拘25天

「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

【集體食物中毒？】狗狗躺地翻滾摩擦...原來是在撓癢癢XD

大陸熱門新聞

中國3大航空：中日航線免費退票延長

解放軍在南海、台海集結？　陸外交部回應

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》 陸：能準確完整重申所述內容？

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊現場剪衣

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

陸電動自行車新規上路！最高車速限制25公里 商家憂「賣不動」

馬克宏大讚孫穎莎「很厲害！」　

陸百貨巨頭「胖東來」極限招聘 開百萬年薪及60天帶薪假吸頂尖人才

印媒觀察3天問普丁「不休息一下？」　

江蘇一對夫妻生出金髮碧眼寶寶 三代都是中國人讓家屬詫異

習近平同馬克宏在成都非正式會晤　

普丁：俄羅斯不打算重返G8已告知美方

更多熱門

相關新聞

詐團又有新招！點電費退款簡訊就上當

詐團又有新招！點電費退款簡訊就上當

台灣電力公司近日提醒，有詐騙集團冒用台電名義，寄發「帳單錯誤、退款通知」等郵件，聲稱電費計算出錯並可申請退款，誘導民眾點擊附帶連結。台電強調，該類郵件採新型詐騙手法，以整張圖片偽裝成電費通知，只要點擊內嵌的假台電網址，就會被導向惡意網站，進而騙取民眾個資。

網購「防冒名」加嚴把關　10／28起註冊增實體健保卡驗證

網購「防冒名」加嚴把關　10／28起註冊增實體健保卡驗證

領務局名義遭冒用　不要點釣魚信連結

領務局名義遭冒用　不要點釣魚信連結

柬埔寨人的慵懶咖啡午後

柬埔寨人的慵懶咖啡午後

柬埔寨外國記者俱樂部改建酒店

柬埔寨外國記者俱樂部改建酒店

關鍵字：

攜程合作柬埔寨旅遊詐騙風險個資安全帳號註銷

讀者迴響

熱門新聞

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

全台第3家「島語」12/29開幕

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面