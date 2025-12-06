台人煮泡麵「必加1物」！韓留學生一次愛上：多了一點幸福感

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

泡麵方便又好吃，不少台人正餐也會煮泡麵。就有一名來台灣念書的韓國留學生表示，第一次吃台版辣泡麵時，被室友一句「加一顆蛋人生會好一點」震懾，原本滿頭問號，卻在入口那瞬間體悟到「整碗麵變溫柔、變順口，還多了一點幸福感」，話題引發熱論。

該名韓國留學生在 Threads 表示，來台三個月，最近突然被台灣人「加雞蛋」這件事暖到。他說自己第一次煮泡麵，室友突然問他：「要不要加一顆蛋？加蛋人生會好一點。」原本他一頭霧水，卻在吃下一口後被瞬間收服，整碗泡麵變得更順口，甚至多了一點幸福感。

後來無論是煮麵失敗、天氣變冷、作業寫不好，室友都會都會淡淡說一句「加一顆蛋啦！」還稱在台灣80％問題，「都可以用一顆蛋解決」讓他不禁笑問原因，到底是因為解泡麵的辣，還是加蛋真的是信仰？

貼文一出，一票台灣人秒笑，「吃麵加蛋不是信仰，是必須，而且一定要半熟蛋，完全沒有妥協的空間」、「泡麵=貧窮；泡麵+雞蛋=財富自由」、「台灣人的泡麵就是個人小火鍋」、「吃麵加蛋不是信仰，是必須，而且一定要半熟蛋」。

也有人分享相同文化衝擊，「我法國男友一開始也很難接受我什麼東西都要加蛋，甚至他要先煮他的，乘盤後再幫我加蛋，有一次發現他在煮自己的宵夜加蛋進去！」