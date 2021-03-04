殺警案萬少丞入獄前又惹事　賓士撞仇家逼簽50萬和解下場曝

▲萬少丞於前年入獄服刑報到前兩月，因不滿徐姓男子開車太囂張，竟與男友人追撞甚至逼迫徐男簽50萬和解。

（圖／ETtoday新聞雲）

記者黃宥寧／台北報導

夜店殺警案主謀「黑二代」萬少丞，前年入監前又惹事！他與陳人瑋共乘一輛賓士轎車，尾隨徐姓駕駛的馬自達轎車，在內湖故意衝撞，要脅徐男告訴警察要自行和解車禍糾粉，竟強逼徐男簽下50萬車禍和解書。士林地院依毀損罪判萬6月徒刑，得易科罰金；陳人瑋則依毀損罪判6月徒刑、強制罪判拘役55日，可易科罰金。

萬少丞因2014年犯下聚眾鬥毆致人於死罪，火爆的他在前年6月入監服刑前的4月16日凌晨，搭乘友人陳人瑋的賓士轎車行經內湖金龍路，故意衝撞徐男駕駛的馬自達轎車，甚至持刀械砸毀玻璃毀損徐男車輛。兩人要脅徐男，要他告訴警察「要自行和解」，甚至強迫徐男簽下和解書並且承諾賠償50萬元。

萬少丞審理時自白「我承認有毀損，但動機是我跟陳姓男子的弟弟陳亞豪有仇恨，當天要和陳亞豪談判，所以徐男開車載陳男的哥哥到內湖成功路上要談判」，對方一看他們卻不敢下車，想開車落跑，所以他才會叫陳人瑋開車追上去，在金龍路追逐時，叫陳衝撞他們、讓他們下車。

陳人瑋否認有強制徐男簽署和解書，辯稱當天他踩煞車，車子就打滑；萬少丞則表示「叫我撞，我也不一定會撞，因為我的賓士比馬自達還要好，如果要撞我會吃虧」。

徐男則表示萬、陳下車就開始砸車，他與友人在車上躲著不敢下車，後來是有路人看到報警，警察剛到還沒靠近他車子前，陳人瑋就彎身靠近他說，「要跟警察講我是車子打滑發生車禍」，所以警察來了之後，他不敢說實情，則告訴警察是車禍，陳人瑋則跟警察說要自己和解。

法官審酌，萬少丞、陳人瑋遇事不思理性解決，則選擇蓄意衝撞車及砸車行為，共同犯毀損罪，各判6月徒刑、可易科罰金18萬元；陳人瑋逼迫徐男簽車禍和解書行為觸犯強制罪，再判拘役55天，得易科罰金5萬5000元。全案可上訴。

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