大陸 大陸焦點 特派現場

又失火？宏福苑災民10天2次驚魂　臨時屋警鈴大響虛驚一場　　　

▲▼ 災民搬新田聞火警鐘成驚弓之鳥10日二次火警。（圖／香港01） 

▲ 災民搬新田臨時住所，今天早上又聽見火警鐘，成為驚弓之鳥。（圖／香港01）

文／01香港

大埔宏福苑上個月26日發生五級大火，造成死傷與大量居民失所。部分災民近日被安置至不同過渡性房屋，其中一名入住元朗牛潭尾「新田部屋」的災民，今（6日）早上突然火警鈴聲大作，所有居民像是驚弓之鳥，飛奔逃出門，所幸是虛驚一場。

大埔宏福苑五級大火，死傷枕藉，逾千個家庭流離失所。受災居民連日來陸續獲安置到不同區分的單位，其中有入住元朗牛潭尾過渡性房屋「新田部屋」的災民，今6日早上又經歷火警鐘響，匆匆取起手機等走火警，其間還以為火警是幻覺，幸最終確定是有住戶煮食引起煙霧，無人受傷，虛驚一場。

該名災民今早10時左右，在社交平台上載短片，留言說，「宏福苑火災後搬了去新田部屋居住，沒想到住了了10天，又經歷人生第二次走火警了…」

周六早上8點起來，還沒梳居民，突然聽見火警鐘響起，「約8時55分聽到警鐘聲，應該是隔離座，即時彈起，拿手提袋、電話、保暖外套，著住睡衣插對拖鞋就跑落地面。」

災民續說，「慶幸是虛驚一場，有人煮早餐疑似燒焦，觸發廚房及走廊的煙霧感應器，所以警鐘一直響，一直響到約9時50分先停，確認無事，我才返屋內等待，一度以為自己災後有幻覺，有如惡。」

現場響起火警鐘，但未見有住戶由單位走出來視察。

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，搜救及身分辨識作業已進入第十天，截至目前確認遇難者人數維持在159人。香港特區政府3日宣布，全面要求現正進行大維修工程、並搭設棚網的公營及私營樓宇與政府大樓，必須在3日內全面拆除所有棚網下架，並於今天12月6日完成拆除。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

高雄驚見「超資深野砲族」！溜滑梯活春宮　家長目睹嚇壞
「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？
林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光
北上做生意遇死劫！國3連環撞　5口困壓縮車體岳母亡
目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文
住都中心新人月領21萬！　藍委揭薪資：民進黨用人薪水高到嚇死
放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

大埔火災宏福苑過渡房屋火警虛驚元朗新田

