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3人睡同張床「妳閨蜜歸ME」！渣男隔女友伸手狂摸　詭辯：做春夢

▲桃園市陳姓男子透過網路臉書找到國中少女，以6千元為代價邀約與楊姓雇主性交易遭拒，憤而強脫少女褲子讓楊性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲2女1男一同出遊，沒想到男子竟趁女友閨蜜睡著將手伸進棉被亂摸猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

1對情侶及女友閨蜜一同到高雄遊玩，3人一起投宿在民宿。當晚賴姓男子相當紳士讓女友及女友閨蜜睡雙人床自己睡沙發床。豈料深夜他感到冷，在女友與閨蜜同意下一起睡在雙人床，女友睡中間，而閨蜜和賴男則分別睡在左右兩側。豈料半夜賴男竟跨過女友將手伸進閨蜜棉被內，摸胸搓揉奶頭。士林地院依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑6月。

2019年8月間，賴男與女友琪琪（化名）及琪琪閨蜜小香（化名）共同到高雄遊玩，當晚便投宿在輕旅行民宿。睡到半夜1時許，賴男因睡的位置在冷氣風口處感到冷，便在女友及小香同意下移往雙人床睡。當晚琪琪便睡在中間讓小香和男友分別睡左右邊。

當晚凌晨3時許左右，賴男竟趁小香熟睡將手伸進她的棉被裡，再伸進小香衣服裡摸胸部，小香因此驚醒，挪動身體但並沒反映。豈料再度入睡後，賴男又隔著小香內褲撫摸猥褻得逞。

小香於警詢、偵查時淚泣，當晚賴男把左手放在琪琪頭下，她在睡覺時感覺到賴男用手摸她胸部她驚醒，但醒來張開眼睛後賴男的左手仍在琪琪頭上，另一隻右手跨過來放在她的胸部上，伸進她的衣服裡，當時因為自己是穿一件長版T恤沒有穿胸罩，所以她感受到賴男對她上下其手，但當下不敢出聲只好假裝翻身讓賴男的手離開她的胸部。

隔天清晨她告訴琪琪昨晚發生的事情，琪琪驚訝地說「真的假的？」，並說昨晚賴男有跟她說想要「做」。知道自己好友竟被男友性騷擾，琪琪跑去問賴男，豈料賴男卻說「他做了春夢」，但又改口「不知道這件事」，甚至又稱「感覺有碰到，但發現就收回去了」，但琪琪仍叫男友向小香道歉。

▼知道自己閨蜜竟被男友摸胸猥褻，琪琪感到相當難過及憤怒。（圖／達志／示意圖）

悲觀,負面,朋友,友情,吵架,哭,落淚（圖／達志／示意圖）

審理時賴男卻否認犯行，甚至回「我相信我不會做起訴書所載的事，我沒有伸手摸小香的胸部跟外陰部，案發當天我
很累所以當下情形我也不清楚，我那天並沒有做春夢。」而會道歉是因為被女友逼，如果有做當下會直接道歉，但就是沒有做，所以才會被逼著道歉。

合議庭認為琪琪與小香是相識10年的好友，不可能憑空杜撰汙衊閨蜜男友，根據賴男傳給小香的道歉對話「我除了對不起我真的還是不知道說什麼，我也沒有辦法原諒自己。」認定賴男如果沒有猥褻為何要道歉請求原諒，故不採信賴男所稱的是被逼著道歉。

法官認因同一地點及密切時間犯案，視為接續犯論以一罪，審酌賴男與小香曾是朋友，卻不知自重僅為滿足一己私慾，侵害小香性自主決定權，導致小香驚嚇恐懼，雖然有意與小香和解但遭小香當庭拒絕，考量賴男無前科高中肄業待業中判處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

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