巴拉圭媒體贈蔡英文「友誼英雄獎」　成首位獲該奬外國人士

▲蔡英文獲贈巴拉圭媒體的英雄獎。（圖／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

3月1日是巴拉圭的「英雄日」，該國主流媒體之一的GEN電視台，當天致贈「英雄獎」（Héroe Amistad）給總統蔡英文，以表彰她的卓越貢獻，並感謝我國政府提供獎學金、推動台巴科技大學等嘉惠巴國人民雙邊合作計畫。

外交部3日指出，GEN電視台今年首度製播專題節目，並以頒發英雄獎方式紀念英雄日。今年共頒獎表彰7位對巴拉圭社會有卓著貢獻的人士，其中「友誼英雄獎」頒獎對象為對巴國社會發展有卓著貢獻的外國人士，蔡英文是第一位獲得該奬項的外國人士。

外交部表示，巴拉圭藉此奬項特別感謝蔡英文領導的政府透過雙邊合作計畫，致力巴拉圭教育與民生福利發展，特別是2020年爆發新冠肺炎後，我國第一時間提供巴拉圭相關防疫物資及防疫經驗，協助該國政府與人民對抗疫情。

此次英雄獎活動除頒發蔡英文友誼英雄獎外，另頒發「最受歡迎英雄」、「運動英雄」、「青年英雄」、「平民英雄」、「表率英雄」及「年度英雄」等獎項，受奬者均是巴拉圭各界知名人士，其中「年度英雄獎」頒給防疫第一線的巴國全國醫護人員，由第一位染疫身亡醫生Hugo Diez Pérez家屬代表領獎。

英雄日為巴拉圭國定假日，紀念1870年巴拉圭在對抗阿根廷、巴西及烏拉圭的三國同盟戰爭中，巴國總統索拉諾．羅培茲元帥（Mariscal Francisco Solano López）在3月1日壯烈犧牲，緬懷為捍衛巴國尊嚴及主權而獻出生命的烈士。