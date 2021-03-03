蔡英文率4縣市長挺鳳梨　陳其邁高喊「改鳳梨黨徽」

▲民進黨「買鳳梨 挺農民」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

對於大陸禁止台灣鳳梨進口，民進黨3日中常會前舉行記者會，由總統蔡英文率領嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁與屏東縣長潘孟安一起賣鳳梨。在記者會上，陳其邁開玩笑說，要把民進黨徽「台灣」圖像，改成「鳳梨」以示力挺，蔡英文聽聞後大讚首長們不僅會選舉，還蠻會賣鳳梨的。

在民進黨舉行記者會前，黃偉哲率先在拿著切好的鳳梨、鳳梨汁、鳳梨乾，到黨中央10樓招待正在採訪的媒體；而在中常會裡，各個縣市長也都當場賣起鳳梨。

蔡英文致詞時說，出產鳳梨的南部4縣市首長，都拿出他們最大本事來推銷他們鳳梨，覺得這4位首長「不但會選舉，還蠻會賣鳳梨的。」

接著，她提到陳其邁開玩笑高呼「換鳳梨黨徽」一事笑說，居然還有人主張要換「黨徽」，她還指著眼前的兩個娃娃說，這個也改名字叫「高鳳梨一號」、「高鳳梨二號」，引來大家一陣笑聲。

蔡英文表示，這一週以來，感謝國人對鳳梨農民的支持，面對不合理的貿易規範、不合理的措施，台灣一定會更加團結，而中央和地方也會一起，社會各界這段時間給大家很多支持與溫暖，都非常感謝。

▼民進黨「買鳳梨 挺農民」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡英文指出，嘉義、台南、高雄跟屏東所組成的「鳳梨台灣隊」，要縣市相互間支持解決產銷問題。而中央也投入10億經費要把鳳梨產地價格維持在過去2年平均水準之上。無論是開拓外銷、加強國內行銷、多元加工啟動，這些因應措施也都會加緊腳步。

蔡英文進一步表示，短短幾天已經有上百家企業宣布支持台灣鳳梨，認購量超過4萬1千公噸；至於外銷到日本的，預計也有5000公噸，最近也看到各國駐台代表處有對台灣鳳梨表達支持。

不過，蔡英文也提醒，現在剛進入3月，鳳梨產季從3月底開始連續有好幾個月產期，希望大家產季前預購、盛產加購，一起幫助農民度過這段挑戰。

她強調，危機就是轉機，面對每次挑戰，台灣都不會被打倒，反而會更加的強大，「只要我們團結，支持認真農民，支持優質產品，國際社會也會一起跟台灣站在同一陣線。」