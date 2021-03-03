連2天狂批新南向！朱立倫揭真相：花252億大內宣「4年少賺7562億」

▲朱立倫。（資料照／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

新南向政策是蔡英文執政後的主要政策之一，四年後檢視成績，被質疑經費幾乎用在文宣、行銷活動，蔡政府卻對外稱「成果輝煌」。對此，新北市前市長朱立倫連兩日在臉書批評，點出政府花了252億，實際上台灣卻少賺了7562億。

朱立倫說，蔡政府推動新南向政策四年來花了納稅人252.7億元，結果2020年的貿易順差反倒比推動新南向前少了100億美元，直批是籃子變幌子。蔡政府對此回應，2020年順差還有137.4億美元。

朱立倫自嘲自己在說文言文，可能幕僚看不懂，他今天換白話文來說明，蔡政府2016年5月20日上任，用2016年為基礎，當年新南向18國的順差是7311億元台幣，之後開始花大筆的經費推動新南向政策，並宣稱要擴大新南向市場，多賺這18國的錢。

朱立倫說，結果2017年順差是7,220億元台幣；2018年降到5872億元台幣；2019年降到4489億元台幣；2020年再降到4100億元台幣，四年來合計花了252.7億元做行銷、文宣、廣告、活動等。四年後的成果是「少賺了7562億元台幣」。朱立倫批評，如果這是「成果輝煌」，以後教科書全部要重寫。

▲新南向18國貿易資料。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）