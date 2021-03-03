蔡英文親頒崑濱伯褒揚令　「疼惜台灣土地就是對他永遠懷念」

▲總統蔡英文出席崑濱伯告別式，頒發褒揚令。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

前總統府國策顧問黃崑濱2月20日辭世，享耆壽92歲。總統蔡英文3日親赴台南出席告別式並頒褒揚令，表彰崑濱伯對台灣土地及農業發展的貢獻。她在致詞時表示，今天崑濱伯離開了，但是一定不要忘記他的精神，每個人把自己的工作做好，就像崑濱伯把田種好一樣，繼續疼惜台灣這片土地，就是對他永遠的懷念。

蔡英文表示，相信每一個人都和她一樣，用最不捨、最感謝的心情來懷念敬重的崑濱伯，很多人因為「無米樂」紀錄片，認識了後壁，也認識了樸實認真的崑濱伯。

蔡英文說，她感到非常幸運可以認識崑濱伯，在互動中讓她更加了解台灣農業問題，真正體會從農的辛苦與實在的感覺。她也回想，崑濱伯教她播稻子，一步步把秧苗插在田裡，感覺就像「腳踏實地」。

蔡英文提到，崑濱伯的熱情讓她印象很深，非常願意分享對農業、對台灣這片土地的想法，在她還沒有當總統之前，到後壁跟崑濱伯在家門口聊天；後來擔任總統後，也特別請崑濱伯擔任國策顧問，但不會在台北開會，依然會到後壁，就坐在崑濱伯的家裡聊天。

蔡英文表示，她在網路上有看到年輕人分享，說看完「無米樂」後到後壁，崑濱伯也跟年輕人開心地聊天，不管大家是不是認識，也不管對方是總統還是大學生，只要來找崑濱伯，他都同樣熱情。

蔡英文說，崑濱伯得到「冠軍米」肯定後，還是「惦惦的做」，將本分做好，做出受人尊敬的成果，「這就是崑濱伯，他一輩子都是這樣腳踏實地。」

最後，蔡英文表示，今天崑濱伯離開了，但是一定不要忘記他的精神，也要將每個人自己的工作做好，就像崑濱伯把田種好一樣，繼續疼惜台灣這片土地，就是對崑濱伯永遠的懷念。

▼總統蔡英文出席崑濱伯告別式，頒發褒揚令。（圖／總統府提供）

