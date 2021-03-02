已溫暖2.5萬人次！北市首創「到府代收垃圾」　幫助行動不便長者





▲北市環保局為獨居且行動不便長者提供代收垃圾服務。（圖／台北市環保局提供）

記者袁茵／台北報導

面對台灣人口高齡化，北市環保局考量北市獨居行動不便長者排出垃圾可能有困難，自2018年3月推行「代收獨居行動不便長者廢棄物」政策，幫助符合「獨居」、「行動不便」及「65歲以上」條件的長者，提供「客製化」服務，只要約定好收圾垃時間，清潔隊就會直接到住家門口協助收運，而該政策截至2020年底，共服務了2萬5516人次。

關於北市環保局的「代收獨居行動不便長者廢棄物」政策，環保局會透過社會局、各區老人服務中心及里辦公處協助提供符合「獨居」、「行動不便」及「65歲以上」條件長者名單後，經訪視確認需求後，約定每周主動到府為獨居行動不便長者提供「客製化」服務。

北市環保局提及，75歲視障的楊奶奶平時在家從事按摩業，外出自行丟垃圾的難度也不小，總要做足準備，或有人協助才能順利走到清運地點；另一名視力嚴重受損的周奶奶也有類似問題，外出總要使用導盲杖，過去還曾因行走太慢，趕不上垃圾車，導致家中垃圾要先放置累績一段時間後才排除，也造成居家生活品質受影響。

自從有了環保局到府收運垃圾服務後，楊奶奶與周奶奶只要在指定時間將垃圾拿到家門口，就有清潔隊員協助收運，不用再冒著風險或擔心行動不便移動緩慢趕不及前往收運點。

楊奶奶表示，清潔隊員前來代收垃圾時，總是親切問候，讓她感受到人間處處有溫暖，真的很謝謝環保局的便民服務，讓視障的人可以減少自己到外面丟垃圾的風險，也減輕女兒工作之餘要兼顧照料她生活起居的負擔。周奶奶則說，自行前往垃圾收運點不容易，還常趕不上，又容易發生危險，代收服務十分貼心，讓她不用再煩惱垃圾該怎麼處理，家裡也較容易保持乾淨，減少許多丟垃圾的困擾。

關於「代收獨居行動不便長者廢棄物」服務，環保局說明，主要由該局清潔隊員到府為獨居行動不便長者提供「客製化」收運垃圾服務，不但維護長者生活環境的整潔舒適，藉由收運時的互動，也讓獨居長者感受到濃厚溫暖的人情味，同時讓有需求的長者不用再擔心錯過垃圾車收運時間、丟垃圾有困難。

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