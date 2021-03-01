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暨大228單日湧萬人賞櫻破校史紀錄　到處垃圾山+車潮狂塞爆民怨

▲暨大賞櫻人車爆量，引發塞車和垃圾問題。（圖／暨南大學提供）

▲暨大賞櫻人車爆量，引發塞車和垃圾問題。（圖／暨南大學提供）

記者高堂堯／南投報導

228連假今日結束，賞櫻勝地南投各處人車擠爆，暨南大學昨天甚至湧入超過一萬名遊客，創下校史新高紀錄，但車輛爆量導致車位難尋、到處可見成堆的垃圾山，也引發民眾抱怨，認為暨大光收停車清潔費卻未提供相對應的服務品質。

暨大自1995年在埔里創立復校，已有26年歷史，每年2月舉辦的暨大櫻花季則邁入第10年；昨天和平紀念日單日湧進3500車次，估計賞櫻人數破萬，但進出校門都大塞車，有民眾還目擊拍攝到洗手間、校舍走道垃圾成堆，認為每車都收100元清潔費，卻未採總量管制、加強清潔來維護賞櫻品質，根本只是想趁連假大賺觀光財。

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▲暨大新任校長武東強(右)上月主持櫻花季開幕活動。（圖／暨南大學提供）

▲暨大新任校長武東星(右)主持櫻花季開幕活動。（圖／暨南大學提供）

對此，暨大主秘曾永平解釋，全校車位有4000個，尚能容納昨天湧入的車次，只是賞櫻熱區在大草原附近，吸引人車集中而難尋車位，導致有些民眾必須停到較遠處才能下車賞花。

至於垃圾山的問題，曾永平說，昨天湧入這麼多遊客、帶來超量垃圾確實讓校方有些措手不及，但這兩天也已請清潔公司加派人力處理清運；此外經調查發現，民眾拍到的髒亂點位置，竟是在並未對外開放、需門禁卡才能進出的科技學院大樓內，可能是學生忘關上門才讓民眾誤闖，「實在有點冤枉。」

曾永平指出，櫻花季活動目的本非營利，全校環境每年的清潔維護成本高達1300萬元，每車收取100元停車清潔費尚不足以打平；未來考慮在外車繳費進入校園時，都附贈一個垃圾袋，鼓勵民眾自律、垃圾不落地，一起維護優良的遊憩品質。

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