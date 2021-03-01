柯文哲熬夜騎車！台灣基進抗議「消費228」　約民眾黨「上歷史課」

▲台北市長柯文哲騎腳踏車拚「一日北高」，台灣基進在終點舉牌抗議。（圖／台灣基進提供）

記者袁茵／台北報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲2月28日凌晨0時53分從北市關渡宮出發，挑戰「一日北高」自行車活動，儘管中途有先北返參加228紀念會，晚間6時再搭乘高鐵抵達台南騎完最後一段路程，約晚上9時56分抵達高雄終點大義國中，一旁卻有眾多台灣基進人員舉牌抗議。對此，民眾黨1日表示，秘書長謝立功允諾安排兩黨進行理性對談；而台灣基進則說要幫民眾黨「上歷史課」。

柯文哲2月28日行程滿檔，除了「一日北高」之外，下午還要參加在228公園舉辦的228紀念會，因此今年不同於往年早上才開始騎腳踏車，提前至2月28日凌晨1時於台北市關渡宮熱血展開，原則每50分鐘休息1次、每次休息就加10分鐘，途經新竹代天府、伸港寶天宮、布袋大眾廟、口湖遊客服務中心。

▲柯文哲出席228事件74周年紀念會。（圖／記者李毓康攝）

不過，到了2月28日凌晨0時53分左右，柯文哲一行人從關渡宮出發，還比預估時間提早5分鐘抵達第1個休息站「藍色公路海景咖啡館」，然而在大約凌晨2時30分新北市接桃園市路段，柯文哲腳踏車發生爆胎，北市體育局競技運動科長羅國偉表示，有先幫柯文哲換一台車，至抵達第2個休息站「桃園儲運站」時，才趕快換好備胎，讓柯文哲騎回原本的單車。

除此之外，不確定是否因平常訓練量不足，柯文哲體力不如以往，原訂上午7時53分左右抵達彰化縣伸港寶天宮，卻直到上午10時45分左右才抵達。由於柯文哲還要趕回台北參加228紀念會，因此並沒有如同原本的規劃騎到雲林，就先讓柯文哲在彰化先搭高鐵回台北。

柯文哲參加完228紀念會後，再度搭乘高鐵南下至台南，等候車隊抵達台南與他會合，大約晚上7時左右一同出發，預計騎到終點站高雄大義國中。但是原本市府規劃於晚間8時52分抵達終點，柯文哲與團隊卻直至約晚上9時56分才到達，比預計時間晚了近1小時以上。

▲台灣基進抗議柯文哲消費228。（圖／台灣基進提供，下同）

且等待柯文哲抵達終點的不只是粉絲，竟然還有近50名的台灣基進高雄市黨部人員，一群人舉牌抗議柯文哲騎腳踏車是作秀、消費228。若不扣掉柯文哲中途北返的時間，整趟「一日北高」時程長達21小時，且柯文哲早在228紀念會時，走路就一跛一跛，眼神略顯疲憊，因此並未多加回覆台灣基進，只說台灣本來就會有各種聲音。

台灣基進高雄黨部組織部主任周則宇批評，柯文哲舉行的「一日北高」並非紀念228，而是在悼念他逝去的聲量。舉辦如此大陣仗的騎車活動，只是為了媒體聲量以及選舉。相比「一日北高」，柯市府規劃給228活動的費用只有六分之一，嘴上自稱是228家屬，實際上更重視自己騎腳踏車的活動。根本就是把騎車當消遣，搞作秀與欺騙。

台灣基進高雄黨部新聞部主任黃柏翔指出，一個跟歷史斷裂的政客，不可能讓台灣有未來，所以請柯文哲應停止用它的無知繼續消費228事件。此場活動與228事件唯一的連結就只有舉辦的日期，當中完全不提228的內容與脈絡，根本就只是想把受難者家屬們的傷痛給娛樂化，實在是令人作嘔。

而民眾黨發言人楊寶楨1日回應，有關台灣基進2月28日想向柯文哲表達意見，當下柯文哲剛完成「一日北高」騎乘行程，因過度疲累不適合對話溝通，民眾黨秘書長謝立功已允諾安排兩黨進行理性對談，「和平對話」一向都是民眾黨核心理念，大家突破黨派的隔閡，放下成見與對立，一同來找一條對台灣人民最有利的路。

楊寶楨也呼籲，執政的民進黨應勇於面對、做出決定，而不是演變成一年一度的挑起仇恨，甚至變成選票的提款機，此非人民之福。

楊寶楨表示，轉型正義在台灣多數黨派都全力支持，在野力量與其年年檢討一位在野黨主席紀念228事件的態度符不符合標準，應該花更多心力去思考執政黨的轉型正義為何老是只做半套？中正紀念堂轉型沒魄力執行、處理威權遺緒沒下文，製造內部矛盾，並不會讓這些問題消失。

▲柯文哲騎自行車進行「一日北高」活動，將近晚間10時抵達高雄大義國中。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

楊寶楨表示，柯文哲對於轉型正義的態度，就是三大原則，「解決現在的問題、避免以後再發生，最後是追究過去的責任」，執政黨完全執政，卻連現在的問題都解決不了，例如文化部長李永得表示「中正紀念堂的轉型沒有時程」，國防部、退輔會、教育部對於軍中以及校園的威權遺緒退場機制不斷推遲，這些問題民進黨都解決不了，更不用說後面的追究責任。

楊寶楨強調，作為228事件受難者家屬和台北市長，柯文哲選擇「和平對話」，紀念儀式邀請副總統賴清德及前總統馬英九，正是希望不同立場的人能相互傾聽，而非隔空叫罵，正如同228紀念碑文所寫到，「自今而後，無分你我，凝為一體，互助以愛，相待以誠，化仇恨於無形，肇和平於永恆。天佑寶島，萬古長青。」

針對民眾黨邀請台灣基進對話，黃柏翔表示，謝立功說要「約個時間」好好討論，自己也隨即留下聯絡方式，隨時願意幫民眾黨上一堂歷史課，告訴他們228對於台灣的重要性。

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