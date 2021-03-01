士林官邸亮紅燈！早上8點湧人潮「搶看鬱金香」　北市：先別來！





▲士林官邸湧入大批人潮，北市府呼籲暫緩前往。（圖／翻攝自台北旅遊網）

記者袁茵／台北報導

今（1）日為228連假最後一天，由於適逢好天氣，許多北部民眾不想出遠門，選擇就近到北市周邊景點遊玩，其中正在舉辦鬱金香展的士林官邸湧入大量人潮，讓即時影像呈現示警的紅燈。對此，台北市政府工務局呼籲民眾，暫緩前往士林官邸。

面對士林官邸大量人潮，北市工務局指出，2月28日湧入士林官邸參觀鬱金香展的人潮眾多，光是上午參觀人次就達到3萬6000人；事隔一日，上午8時30分就出現大批人潮抵達士林官邸，已經加強現場工作人員舉牌、盡量引導太過聚集的人潮往其他展區，或縮短停留時間。

北市工務局表示，目前士林官邸鬱金香展人潮呈現「紅色燈號」，建議民眾暫緩前往；而同樣正值花季的陽明公園為黃燈，北投社三層崎公園為綠燈。

最後，北市工務局強調，「公園新花漾」粉絲團已於上午10時、11時、下午1時、2時和3時播人潮燈號，鼓勵大家上午10時30分以前就前來賞花，也請民眾注意「公園新花漾」粉絲團，會定時或加po賞花人潮情報。

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