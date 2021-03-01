台灣基進抗議柯文哲　北市府批「箝制思想自由」：與228加害者有何異





▲台北市長柯文哲「2021一日北高」。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲2月28日凌晨0時53分許進行「一日北高」行程，終於在晚間9時56分抵達高雄終點大義國中，一旁卻有眾多台灣基進人員舉牌抗議。對此，台北市政府發言人陳智菡1日表示，不應以意識形態審查，強迫受難者不得走出陰影，這種箝制思想自由的行為，「與228加害者有何異？」

針對台灣基進高雄黨部於2月28日晚間在終點站舉牌抗議，質疑柯文哲「一日北高」自行車活動消費228，陳智菡1日表示，柯文哲身為228受難者家屬，希望走出悲情、不再沈溺淚水、用更陽光的方式讓228被紀念記憶，應予以尊重。

陳智菡表示，就算不能將心比心，也不應動輒以意識形態審查，強迫受難者不得走出陰影，「這種箝制思想自由的行為，與228加害者有何異？」

陳智菡指出，228檔案資料應被還原、在公開平台上討論，才能真正促進「轉型正義」，呼籲執政黨加速檔案公開，讓更多人正確理解並尊重這段歷史，而非片面擷取或曲解歷史內容做為政治迫害、攻擊、打壓的工具，「和平對話、相互傾聽，才能真正走出悲情分裂、邁向團結。」

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▼台北市長柯文哲騎腳踏車拚「一日北高」，台灣基進在終點舉牌抗議「消費228」。（圖／台灣基進提供）

▼柯文哲騎自行車進行「一日北高」活動，將近晚間10時抵達高雄大義國中。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）