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最難掛號醫師呂紹睿　預防醫學台東教智慧護膝保健

▲▼全台最難掛號的醫師─呂紹睿，用心做「預防醫學」東區首場在2月27日下午於慈濟台東靜思堂舉辦講座。（圖／慈濟慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

被媒體冠上「全台最難掛號的醫師」─呂紹睿，對他而言卻是一個對病人不捨的心理負擔，讓他萌起「預防醫學」的動力，用出版書籍、演講教民眾「智慧護膝保健」，避免過度使用或不當姿勢而磨損軟骨，東區首場在2月27日下午於慈濟台東靜思堂舉辦「護膝333 健康真簡單」心靈講座。

大林慈濟醫院國際膝關節健康促進中心主任呂紹睿，長年致力於推動「智慧膝關節保健」知識，讓「膝關節健康促進方案(KHPO)」成為全民護膝的金鐘罩。教民眾把膝關節當成牙齒一樣保健、正確的使用膝蓋，到老都不會退化，也用醫學數據讓民眾不再認為膝蓋退化只能等換人工關節，膝蓋軟骨是可以再生的。

呂紹睿積極為民眾做預防保健，他常想著：「要是病人早一點知道KHPO就好了。」KHPO是膝關節促進健康方案，是呂紹睿20多年來對膝關節的研究，讓病人及早治療、減少換人工關節的比例，能節省大量醫療成本，獲得國內外醫界前來學習。為了讓民眾對這些保健方式好記，2020年發展成「護膝333 健康真簡單」，希望民眾可以經由改變行為模式，及早預防。

▲▼全台最難掛號的醫師─呂紹睿，用心做「預防醫學」東區首場在2月27日下午於慈濟台東靜思堂舉辦講座。（圖／慈濟慈濟基金會提供）

20多年前，呂紹睿發現了膝關節內的「隱藏病灶」，講座上他用影片讓民眾知道：膝關節內側皺襞引起的摩擦一年平均高達一百萬次，一般人以為膝關節「老化」或「退化」，其實就是這個「內側摩擦現象」導致的結果。許多病人原本被診斷需換人工關節，在大林慈院膝關節健康促進中心獲得即時治療，避免置換關節，儘管有的仍需要換人工關節，病人的滿意度超過九成。

呂紹睿用科學研究說明女性膝關節磨損的比例為何比較多，而且東方女性比西方還高。講座中，呂紹睿深入淺出，用自己把著名的英文詩改寫成膝關節的詩，全場會心一笑，「這首詩給我很大的鼓勵。」

呂紹睿表示，膝蓋不是不能彎曲，而是要注意日常生活保健三原則：「少彎、慢慢彎、不要彎太久」，減少「內側摩擦現象」的發生。呂紹睿親自示範上下樓梯如何注意彎曲幅度，提到久坐膝蓋呈90度對膝蓋的傷害，以及各種運動包含跑步、游泳、登山、騎單車等的注意事項與節奏。

講座結束後掌聲如雷，民眾紛紛表示「聽完講座後我回去要好好做護膝動作。」「聽呂醫師講完我就知道做任何動作要慢慢來。」「原來我開刀後不是還沒好，而是還在恢復期。」民眾紛紛拿出呂紹睿醫師的書籍請醫師簽名，希望更知道如何對膝蓋更好，走更長遠的路。

▲▼全台最難掛號的醫師─呂紹睿，用心做「預防醫學」東區首場在2月27日下午於慈濟台東靜思堂舉辦講座。（圖／慈濟慈濟基金會提供）

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