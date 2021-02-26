這串組合教室的鑰匙　串起雲林宗教互助共善的人間大愛

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會提供嚴淨菩提教育基金會雲林虎尾講堂10間組合教室，2月24日舉行捐贈啟用儀式，雲林慈濟志工余天助及大成不鏽鋼公司協理陳松茂代表致贈，印可法師代表收下整串的組合教室鑰匙，這串鑰匙不僅串起佛教團體互助的大愛，也祝福在組合教室內的信徒，能從佛法教育中找到開啟人生智慧的鑰匙。

嚴淨菩提教育基金會雲林虎尾講堂籌建教育大樓，信眾捐地，講堂以貨櫃屋搭建成克難的講堂。慈濟基金會2020年底剛好有一批組合教室，這是從南投田豐國小完成援建工程後送回。營建處陳文亮說：「這批塑木它的狀況還非常地良好，我們希望物命延續的概念，資源共享。」陳文亮表示，因緣殊勝，法師為了弘揚佛法、推廣佛學教育，如此克難用貨櫃搭建當教室，同樣都是善能量的道場，希望這組合教室能夠嘉惠更多有心學習佛法的人。

嚴淨菩提教育基金會印可法師感恩慈濟基金會讓弘揚佛法再度跨出一大步。「這是讓我非常感動的一刻，在生命裡面，個人的因緣，只有個人承受，在物資上面我們總是很拮据的在做一些事，今天應該是眾生有求，菩薩有應，才能安住在這裏，我們想要做的是教育，感恩上人給予我們極大的助力。我們有的是心法，上人給予我們的是圓滿的法。」

這次組合由大成不鏽鋼公司與慈濟一起協力，大成不銹鋼協理陳松茂表示，在佛教當中有一個感觸，真的是一個「緣」字，自田豐國小拆解後，找尋落腳處，佛菩薩真的是有緣千里一線牽，落腳雲林嚴淨菩提基金會。

雲林慈濟志工余天助感恩法師給慈濟結好緣的機會：「感恩證嚴上人的慈悲、大成鋼謝董事長的成就，高專陳文亮用心的規劃，在這寬廣的地方，看到熟悉的塑木大愛組合教室，美好的土地，推展利益群生，淨化人心的志業活動。」

「台灣無以為寶，以善以愛為寶」，藉由此因緣，累積更大能量，將慈悲的佛法弘揚於世間，大家一起共善、共好，組合教室啟用能發揚光大，度化眾生為人間造福。