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花蓮防災救護添利器！慈濟捐贈1萬1500顆住警器+3組生理監視器

▲▼慈濟基金會捐贈花蓮縣政府1萬1500顆住警器暨3組生理監視器。（圖／慈濟基金會提供，下同）

慈濟基金會捐贈花蓮縣政府1萬1500顆住警器暨3組生理監視器。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府25日上午10點在縣府接受財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會捐贈1萬1500顆住警器暨3組生理監視器等設備，由秘書長張逸華出席代表受贈，場面溫馨隆重。

張秘書長致詞時表示，消防局大力推動住警報器的裝置，裝置對象包括偏鄉部落、獨居老人、中低收入戶、身心障礙等弱勢家庭，可大幅減少火災發生帶來的憾事。因此花蓮縣政府對於慈濟基金會的裝備器材挹注，表示肯定與感謝之意。

慈濟基金會顏執行長表示，生理監視器能在第一時間偵測傷病患各項生理數據提供消防人員作為急救處置依據，亦可實施電擊及12導程心電圖監測，對於消防局救護人員可說是一項利器；另外此次捐贈的住宅用火災警報器可提供住家安全的實質保障，未來希望以守護花蓮偏遠地區與弱勢家庭為目標。

▲▼慈濟基金會捐贈花蓮縣政府1萬1500顆住警器暨3組生理監視器。（圖／慈濟基金會提供，下同）

消防局長林文瑞表示，2018年起花蓮縣消防局的第1部12導程心電圖在花蓮慈濟醫院王志鴻副院長的引薦下由高雄市光之塔太極拳班捐贈，消防局經過3年多的努力，從當年年第1台到現今年已有42台機器，繼壽豐消防分隊率先試辦到目前23個消防隊37部救護車全部都配有12導程生理監視器。

根據統計，經由消防人員於到院前及早偵測出患者急性心肌梗塞並預告醫院提早準備收治患者成功施予心導管手術案例，從2019年的3例增長到2020年8例，今年迄今也有7例，累計已有18個家庭受惠。

機器逐年到位了，高級救護技術員的訓練也馬不停蹄地展開，從2018年的17位，經過花蓮慈濟醫院的代訓並通過急診醫學會的甄試，目前全縣已有57位高級救護技術員線上服勤隨時可執行高級救命術，今年年底第3批訓練結訓之後，總計將有77位高級救護技術員分布在13個鄉鎮市全天候待命。

▲▼慈濟基金會捐贈花蓮縣政府1萬1500顆住警器暨3組生理監視器。（圖／慈濟基金會提供，下同）

消防局在現場安排高級救護技術員示範操作生理監視器之多項功能。

另外隨著住宅用火災警報器設置率的提升，因住警器成功動作警示住戶應變逃生的案例數量也逐漸提高，去年便有10件成功動作案例，有效守護花蓮縣民的居家消防安全。

花蓮慈濟醫院副院長王志鴻表示，生命不應因偏鄉而有落差，這幾年花蓮慈濟醫院與消防局建立合作伙伴關係，全面提升到院前緊急救護技術，推動高級救護技術員訓練課程。在今年農曆年前就有3位急重症患者因高級救護技術員及早介入給予緊急救護處置，使患者有更好的預後，至年底第3期高級救護技術員訓練完成後，預期花蓮縣高級救護技術員的比例將會是全國最高，加上今天捐贈的生理監視器，相信會是花蓮縣民的福音，也期待繼續與消防局保持合作關係，提升到院前疾病照護品質。

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