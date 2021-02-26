15坪空間清出2噸垃圾　台東海巡官兵大愛共善助弱勢

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「謝謝慈濟基金會的志工邀請我們，能有這次的機會跟大家在同一線上，我們都不認識這位阿嬤，但也因此次緣份，讓我們有因緣合力完成一份美善助人的事！」

慈濟與海巡署東部分署日前到獨居的弱勢人士家協助清掃，當地里長及民眾也一起投入關懷。在窄小巷弄內裡，一群人穿戴手套、口罩、帽子等防護配備，30多人合力打掃下，約3個小時的時間，就讓原本堆滿雜物及髒污的房屋，煥然一新。

60多歲的陳女士獨居，健康狀況不佳又養很多流浪狗，導致屋內雜亂及排泄物滿地，本身無力清掃環境，去年底因腦部手術住院，之後到養護中心休養，原本要到親友家居住，卻經常走失，因此評估後還是讓陳女士返家。

但陳女士家滿屋雜物，地面、椅子、床鋪、衣櫥到洗手台，有許多飼養的流浪狗的排泄物，有的食物也放到腐爛發臭。為了讓陳女士有一個乾淨的生活環境，慈濟與里長邀約民眾前來打掃。

2月24日上午，陳女士在家門口等候大家。30多人進入屋內就拿起打掃用具，分頭展開清掃工作，有的清理廢棄物、有的刷洗流理檯等，大家各司其職，約3小時就完成清掃工作。

此次居家打掃加入4位海巡署東部分署官兵，讓整個清掃工作更有效率，尤其大型家具都在2樓，而樓梯間狹窄、無法搬運，需先在2樓拆除，再接力搬到1樓外整理，有些較大的家具如彈簧床、床框無法拆除，就得從二樓陽台向下運送。

台東慈濟志工表示，因志工年長者居多，感恩今天海巡東部分署的加入，大型家具、重物及最困難的搬運拆除，都由這群國軍弟兄來承擔，里長及志工們人人讚歎有國軍加入真好，更感恩國軍的付出。

海巡署東部分署王秋發士官長說，這次4位弟兄加入共善的行列，我們好像打完一場仗。謝謝慈濟基金會的志工邀請我們，能有這次的機會跟大家在同一線上，我們都不認識這位阿嬤，但也因此次緣份，我們合心努力完成一份美善助人的事，也讓陳女士有乾淨舒適的家。我們雖然是軍職同袍，更應要有守望相助的精神，今天有來自不同單位如當地里長、鄰里志工、慈濟志工及我們海巡東部分署，我們沒有分別一起清掃，因為我們都有著一份愛人的心，來幫助更多需要協助的人。

經過3個小時的努力，屋內的雜物清掃一空，看起來舒服清爽。慈濟也為陳女士添購新的床鋪、修理鐵捲門，在不到15坪的空間，總共清出的垃圾量約2噸左右，王正元里長更出動小貨車、一部大貨車，運載來回共4趟才載完。這次任務由社區、海巡東部分署與慈濟通力合作，攜手接力，讓弱勢的家庭，得有安穩樂處。