英國袖珍屋哈利波特「斜角巷」亞洲首展　中原大學2日開展

▲中原大學藝術中心2日將展出英國袖珍屋藝術家Gerry Welch個展，展出包括哈利波特電影系列之「斜角巷」等作品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

喜歡袖珍屋藝術民眾有福了！知名英國袖珍屋藝術家Gerry Welch精心製作包括電影哈利波特之「斜角巷」、迪士尼「華麗城堡」等13座作品，2日起至4月10日止在中原大學藝術中心展出。中原大學指出，Gerry Welch是英國著名的都鐸式袖珍屋藝術家，從事袖珍屋藝術至今創作百餘件微型及大型作品，這次展出是其亞洲首展，歡迎喜歡袖珍屋藝術民眾把握難得機會。

▲中原大學藝術中心2日將展出英國袖珍屋藝術家Gerry Welch個展，展出多項作品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中原大學表示，自古以來袖珍屋（Dollhouse）屬兒童領域，但收藏與製作多為成年人的嗜好，其中Gerry Welch是英國著名都鐸式（Tudor）袖珍屋藝術家，35年來已創作逾百件微型與大型作品，在英美等國皆有豐富聯展經歷，還曾接受過世界袖珍屋知名媒體（Dolls House World）的電視與雜誌專訪，迪士尼頻道更委託Gerry創作袖珍城堡。

▲中原大學藝術中心2日將展出英國袖珍屋藝術家Gerry Welch個展，展出「梅林和哈比人的城堡」作品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

本次展覽是Gerry Welch在亞洲的首次個展，總共展出有13件創作，包括國人熟悉的迪士尼「華麗城堡」與「灰姑娘城堡」，他以褐色屋頂、白色屋身為基底，展現歐式建築高聳、精美鐘樓與裝飾；另還有加入藝術家的都鐸奇幻風格小屋「梅林和哈比人的城堡」，其作品融合都鐸式建築風格與藝術家，另外還有他在台灣逛街時所發現孔子與財神造型物件，可讓國人如尋寶般發現每棟小屋隱藏之秘密。

▲中原大學藝術中心2日將展出英國袖珍屋藝術家Gerry Welch個展，展出「哈利波特守護銀行的龍」作品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

值得一提的是，Gerry Welch為了本次亞洲首展，特別以9個月時間打造最新作品「哈利波特斜角巷」，以1:12等縮小製作袖珍屋，每項作品皆以純手工打造，諸如斜角巷中道路與各式商店，店內商品、守護銀行的龍、魔法師夥伴貓頭鷹皆以鉅細靡遺呈現，觀看作品同時腦海中會浮現電影情節，彷彿踏進「哈利波特」的魔法世界，值得觀眾細細品味。

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