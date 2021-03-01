桃園龜山前里長辦活動詐領16萬補助　檢調查出人頭依貪汙罪起訴

▲桃園市龜山區前幸福里莊姓里長涉嫌在2017年辦理里民環保觀摩活動時，以人頭詐領16萬餘元補助費。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區前幸福里莊姓里長涉嫌在2017年里長任內，虛報人頭參加環保考察活動詐領補助，另持虛偽不實發票浮報打掃公園經費，向桃園市環保局清潔大隊、龜山區公所詐領共計16萬餘元，經桃園市調查處移送桃檢偵辦，莊前里長與李姓男子經檢方複訊後坦承犯行，並繳回部分不法所得，桃檢偵結依貪汙、偽造文書等罪嫌將莊、李2人提起公訴。

檢調調查，70歲的莊姓前里長在2017年8月20日辦理幸福里福山植物園、龜山朝日園等環保參訪活動，竟將其中未參與7位里民填載在活動明細內，事後向桃園市府清潔大隊申請每人1600元補助，總計詐得1萬1200元之補助款。

檢調查出，莊還在2017年2月起以月薪3000元，雇用女兒與陳姓女子打掃幸福里內公園，透過37歲李姓男子以其公司名義開立「品名街道打掃工資、單價1600元、數量6次」等虛偽不實發票，以示打掃工資浮報為單月9600元，再透過不知情之吳姓與韋姓2人佯裝打掃街道拍照存證，莊再持不實發票黏貼在龜山區幸福里基層工作經費支用核銷單上，連同拍攝之打掃照片向區公所核銷，總計詐領15萬餘元。

桃檢複訊時，莊坦承以沒參與活動之7人署名請領補助，並以打掃公園名目向區公所浮報核銷；李男也坦承指稱，與莊前里長以不實發票申請補助，莊再私下每月朋分6000、3600元之事實；檢方傳喚7名遭冒名參加活動里民，有人說以為是打掃簽到簿才簽名，但實際並未沒有參加環保考察活動。

桃檢認為，莊姓前里長冒名7位里民參加活動，涉犯偽造文書、詐欺取財罪嫌，另以不實發票核銷浮報打掃公園部分，莊、李2人涉犯貪汙治罪條例利用職務上之機會詐取財物，檢方偵結依貪汙、偽造文書等罪嫌將莊、李2人提起公訴。

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