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中原大學「境外生暨原住民文化週」　打造舌尖上的文化共和國

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▲中原大學舉辦「境外生暨原住民文化週」

▲原民專班所製作的石板烤肉風味餐，受到廣大師生族群歡迎。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學23日起至25日，在校內活動中心廣場舉辦為期3天的「境外生暨原住民文化週」，由該校陸生、僑生、港澳生、國際生四個境外生聯誼會，聯手原住民資源中心一起用美食及特色表演，讓師生們不僅能更加瞭解境外生的母國文化，也進而尊重台灣原民文化與他國文化的差異。

▲中原大學舉辦「境外生暨原住民文化週」

▲境外生們各自穿著家鄉服飾，在文化週現場熱情招呼師生。（圖／中原提供）

文化週現場集結來自印尼、菲律賓、印度、巴基斯坦、韓國、日本、馬來西亞、澳門、越南、中國等多國學生一同在廚藝上大顯身手。開幕典禮上境外生們還特別穿著母國的傳統服飾，上演一場服裝走秀大會，讓在場師生眼睛為之一亮。而原住民學生也在現場帶來阿美族與排灣族的創新舞蹈，贏得滿堂彩。

▲中原大學舉辦「境外生暨原住民文化週」

▲中原大學學務長陳冠宇開心看到異國學子們合作無間，展現全人教育之精神。（圖／中原提供）

文化週湧入絡繹不絕的人潮，多元的民族料理有日本的御守洗糰子、印尼的沙嗲料理、馬來西亞的風味咖哩雞、港澳的鹹檸七及傳統茶餐廳美食，還有令人垂涎三尺的原住民石板烤肉，都在活動首日熱騰騰地等著師生們大快朵頤。資管系一年級學生李世彥開心地說：「第一次體驗這種充滿異國文化特色的活動，透過服裝、特別節目還有美食，完整地感受了各地的風土民情，希望明年還能繼續舉辦！」

▲中原大學舉辦「境外生暨原住民文化週」

▲陸生製作的珍珠丸子也是活動熱賣餐點之一。（圖／中原提供）

原民專班大四學生曾皓然在這次文化週負責眾所矚目的石板烤肉，為了將風味餐原封不動地帶到現場供大家品嚐，他不僅在石板挑選上花了不少心思，更不畏石板所產生的熱氣與油煙，精心烹調著肉品。香氣四溢的餐點，吸引了一長排願意耐心等候的學生們。

中原大學副校長李英明表示：「中原大學今年不因疫情的影響，仍有1123名外籍學生就讀，為了拉近台灣青年與境外生的距離，校內師長們也都很支持學生們自主舉辦藝文活動，相互了解彼此的民俗特色、開闊眼界。」中原大學學務長陳冠宇深信在以「愛是教育的主導力量」教育理念下，中原會不停朝向更多元、更包容的友善校園邁進。

為期三天的中原大學「境外生暨原住民文化週」， 25日還有僑生聯誼會所舉辦的文物展可以欣賞，歡迎民眾、街坊鄰居在閒暇之餘前來中原大學，享受這種文化共榮的民族氣息！看美景、享美食、更響應愛心活動！

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