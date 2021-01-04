中原大學新生註冊率100%　張光正：堅持「全人教育」

▲中原大學大學部新生註冊率獲得100_的好成績。(圖／中原大學提供)

記者楊淑媛／桃園報導

受「少子女化」影響，各大專院校面臨招生不易情形！中原大學在教育部最新公布的2020學年度、公私立一般大學大學部新生註冊率獲得100%的好成績，並連續2年蟬聯全國第一！中原大學校長張光正4日表示，在變動的時代中，不變的是中原大學對「全人教育」的堅持，除感謝各界的肯定，更感恩：「上帝的恩典！」

▲中原大學校長張光正堅持「全人教育」。(圖／中原大學提供)

此外，中原大學亦積極推動學術研究、擴散知識影響力，在2019年台灣公私立綜合大學學域論文，引用影響力指標(CNCI指標)中，中原大學的整體排名位居全國第三，僅次於清華大學與台灣大學。除了在CNCI的整體排名領先，中原大學在薄膜、化學、材料及工程等學門領域都是全國翹楚，薄膜科學更躋身全球一流學科，全國第一。

▲中原大學資管系連續三年勇奪「全國資訊應用服務創新競賽」第一名。(圖／中原大學提供)

而中原師生在各項專業領域表現亦十分出色，例如：資管系學生連續三年勇奪全國「大專校院資訊應用服務創新競賽」冠軍、商設系與室設系學生在韓國「世界創新發明大賽」及台灣「金點新秀設計獎」均獲得佳績、產品設計組學生為治療新生兒黃疸設計光療衣更榮獲「新一代設計」產學合作金獎！電子系陳世綸老師研發出全世界最小的振盪器控制晶片勇奪「國家發明創作獎」金牌、化工系劉偉仁老師榮獲「有庠科技發明獎」及應外系許秀貞老師獲頒科技部「吳大猷先生紀念獎」等。

▲▼中原大學積極推動學術研究，是培育高科技人才的搖籃。。(圖／中原大學提供)

張光正校長表示，大學學費已經凍漲15年，但是中原始終堅持要給學生最好的教育品質，對每位學生投資的教學成本是老牌私立大學中最高的。過去幾年來，中原大學啟動一系列空間設計與整修施工，甚至多達28個大小工程同步進行，校園小自廁所、大至活動中心與講堂都重新設計施工，不僅實用而且呈現「美學」，為師生提供更優質的學習及生活教育環境。

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