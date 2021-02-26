英國袖珍屋藝術家Gerry Welch亞洲首展　中原大學開展！

▲英國袖珍屋藝術家Gerry Welch以9個月時間打造最新作品《哈利波特斜角巷》。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

自古以來袖珍屋（Dollhouse）屬兒童領域，但收藏及製作多為成年人的嗜好。Gerry Welch是英國著名的都鐸式（Tudor）袖珍屋藝術家，亞洲首展將於3月2(二)在中原大學開展！展出13件1:12等比縮小的袖珍屋，更有耗時九個月打造的全新作品《哈利波特斜角巷》，歡迎民眾參展，機會難得！

▲英國袖珍屋藝術家Gerry Welch與作品《華麗城堡》。（圖／中原大學提供）

中原大學表示，此次展覽是藝術家Gerry Welch首次在亞洲的個展，展出13件創作，有熟悉的迪士尼《華麗城堡》與《灰姑娘城堡》，以褐色屋頂及白色屋身為基底，呈現建築的高聳、精美的鐘樓及裝飾，明亮又吸睛；也有加入藝術家想像的都鐸奇幻風格小屋《梅林和哈比人的城堡》，作品融合都鐸式建築風格及藝術家在臺灣逛街時所發現的孔子及財神形象物件，讓觀眾如尋寶般發現每一棟小屋的秘密。

為了本次亞洲首展，藝術家以9個月時間打造最新作品《哈利波特斜角巷》，斜角巷中的道路及各式商店，店內的商品、守護銀行的龍、魔法師們的夥伴貓頭鷹皆鉅細靡遺地呈現，觀看時腦海中也不斷浮現小說或電影情節，彷彿踏進哈利波特的魔法世界。Gerry動腦、用心、親手製作每一棟袖珍屋，值得觀眾細細品味欣賞！活動地點：中原大學藝術中心（中北路200號，全人教育村北棟1樓/沐樂展覽廳）；出席貴賓：藝術家Gerry Welch、微縮模型大師鄭鴻展、歐台工商聯合會總經理Goran Gasparac。

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