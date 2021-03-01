桃園婦人心臟病發塞在連假車陣　勇警協助開道送醫挽回一命

▲桃園市李姓男子28日下午衝進桃園市警局中路派出所求助，媽媽心臟病發卻塞在車陣中，員警急忙協助開道送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

228連假3天桃園各主要道路車輛壅塞，李姓男子28日下午突然衝進桃園警分局中路派出所求助，因媽媽疑似心臟病發不適急欲送醫，但因車流龐大塞於車陣當中，擔心延誤就醫，請求警方協助開道送醫。中路所員警立即協助開道，僅花3分鐘順利送往最近的衛福部立桃園醫院急診，所幸經醫師救治後，順利緩解老婦人心臟不適症狀，救回一條寶貴性命。

▲桃園市警局中路派出所28日下午協助李姓男子開道護送患者至部立桃園醫院急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，28日14時許，李姓男子衝入中路派出所求援指出，高齡八十幾歲的老媽媽疑似突發心臟病，身體非常不適，他與家人立即駕車送醫，但因車流龐大，車輛卡在車陣中，擔心會延誤媽媽就醫。

▲桃園市警局中路派出所28日下午協助李姓男子開道護送患者至部立桃園醫院急診室急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中路派出所巡佐楊世雍、警員陳柏宏向副所長洪靖雯報告後，駕駛巡邏車協助開道勤務，沿路開啟警示燈與警報器，沿著最近的部立桃園醫院火速護送，整個開道勤務約3分鐘內趕抵部桃，經醫護人員檢查治療後，老婦人心臟不適症狀緩解，李姓男子對於員警及時援助開到感謝再三，員警確認老婦人病況緩解後才返回派出所。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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