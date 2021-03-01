林北抓狂了！出獄男恐嚇魚池董座　連開多槍全卡彈秒成掉漆匪

▲桃園市徐姓男子去年向楊姓男子寄信恐嚇20萬元未遂，竟持改造手槍至八德區某魚池談判，事後被楊與友人壓制報警，警方移送檢方偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子前年底出獄後生活無以為計，竟動歪腦筋向楊姓男子寄信恐嚇「2天內，匯20萬元到帳戶內，你如報警，你的損失難以估計…給我錢，你依然做你的生意，盜亦有道…但遇到我，林北就捉狂！」但楊男不予理會，徐於去年7月持改造金牛座手槍前往八德區某魚池找楊男談判，過程中持槍欲開槍卻未擊發，遭楊與友人聯手壓制報警；桃園地院審結依非法持有槍枝罪判處5年2月有期徒刑、恐嚇取財罪判處7月有期徒刑、殺人未遂罪判處5年8月有期徒刑，應執行10年有期徒刑與併科罰金5萬元，可上訴。

▲桃園市八德警分局查獲徐姓男子（右一）去年7月間持改造金牛座手槍到介壽路某魚池找楊男談判，警方起出監視畫面還原作案過程。（圖／民眾提供）

檢警調查，52歲的徐姓男子去年7月9日深夜11時許，持改造金牛座手槍進入八德區介壽路某魚池旁辦公室，魚池旁不少夜釣客發現徐男帶槍趕緊報警，徐男進入辦公室指著楊男，雙方交談後未久，楊男突然起身撲向徐男，徐男欲開槍卻未擊發，一旁的余姓友人見狀上前幫忙將徐男壓制在地上，並將掉落地上的改造槍枝踢開。

▲桃園市八德警分局查獲徐姓男子持槍，起出做案用金牛座改造手槍與10發子彈等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局啟動快打部隊，四維派出所長林俊廷率巡佐古治廣、警員許仁傑等7人趕抵魚池逮捕徐男，當場查扣改造金牛座手槍1把與子彈10發等證物；徐男在偵訊時坦承犯行。

檢方複訊時，徐男辯稱因金錢糾紛才帶槍談判，但楊男則聲稱，徐寄信恐嚇「那麼大的時間、精神，無非就是要錢，2天之內，你將20萬元匯到戶頭，我敢叫你直接匯錢，就不怕你搞鬼，你如不接受我要的條件，我立刻將檢舉信快遞到分局及動物保護協會。你如報警，我不過犯了恐嚇罪、判個一年半載，你的損失可就難以估計了。二天以後我要收到錢，給我錢，你依然做你的生意，盜亦有道，我也不想斷了你的財路，但遇到我，林北就捉狂，聽懂嗎？」等語，但因楊男不予理會，才會持槍恐嚇，檢方偵結依違反槍砲彈藥、殺人未遂、恐嚇取財等罪嫌將徐起訴。

地院法官審酌，徐男持有改造手槍與子彈經警政署鑑定後具有殺傷力、以書信、言語與持槍恐嚇部分，徐也坦承犯行，殺人未遂部分，徐坦承確有持搶並扣壓板機射擊，但槍管內並未裝填子彈等語，但在場警方證述，當時清槍時，有子彈從槍膛內彈出，且地面上遺落子彈有撞擊痕跡，確認有殺人意圖，法官合議庭審結，將徐男依非法持有殺傷力槍枝罪判處5年2月有期徒刑、併科罰金5萬元；恐嚇取財罪判處7月有期徒刑；殺人未遂罪判處5年8月有期徒刑，應執行10年有期徒刑與併科罰金5萬元，本案還可上訴。

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