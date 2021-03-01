新人報到得繳良民證、信用報告？　雇主「要求太超過」恐違法

▲有雇主要求所有新報到的員工，都須提供良民證，甚或會計、人事或總機人員都要，還訂出「未提供就解約！」北市勞動局長陳信瑜指出，此顯然於法無據，不得逾越法令、需索無度。（圖／台北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

部分勞工於新公司報到時，公司人資通常會要求新人簽署報到文件跟繳交相關資料，但若訂工作規則，要求所有新報到的員工，都須提供「警察刑事紀錄證明書（良民證）」，甚至會計、人事或總機人員都要，未提供就得解約。針對此事，北市勞動局長陳信瑜指出，此顯然於法無據，不得逾越法令、需索無度。

一直有許多民眾打電話詢問，雇主要求員工必須提供相關文件是否法有據？陳信瑜1日表示，許多公司會在工作規則中，訂定員工除須提供基本資料外，最常見的就是「良民證」、「個人信用報告」、「前一份工作的離職證明書」、「退伍令」等，但卻出現「如未提供，視同解除雙方勞動契約」等規定。

陳信瑜表示，這些要求員工提供的資料，除非和工作相關，或是法律中有明訂，不然雇主要求員工提供的資料，應尊重員工的意願，不可逾越法令規定。例如要求保全人員提供良民證是合法的，但若要求所有新報到的員工都須提供良民證，包括會計、人事或總機，則於法無據。

陳信瑜說，雇主訂定工作規則時，應以一般性且全體員工適用的內容為主，若是與工作相關的資格證明書、文件或良民證，建議可訂於雙方的勞動契約中。

而北市勞動局勞資關係科長陳明鈴指出，有些雇主會要求員工提供「良民證」、「個人信用報告」，甚至是戶口名簿等資料，但這都跟公司工作沒有直接關係，較屬於個人隱私，不認為雇主可以有此要求；除非是一些特別行業，例如保全或駕駛等，在交通法裡面有規定要提供相關資料。

陳明鈴提到，會要求雇主將這些要求從工作規則中刪除，不可以訂進去，但若勞工面試時仍有雇主為此理由而不雇用，恐怕會違反《就業服務法》，至於違反細項則要看是哪一方面的歧視。

「勞動局會嚴格把關、審查！」陳信瑜呼籲，按《勞動基準法》第70條規定，雇主僱用勞工人數在30人以上者，應依他的事業性質，針對工時、休息、休假、工資、津貼及獎金、紀律、考勤、請假、獎懲及升遷、受僱及解僱、資遣、離職及退休、災害傷病補償及撫卹、福利措施等相關事項，訂立工作規則，並報請主管機關核備、公開揭示，「工作規則訂定的內容，以不逾越法令規定為原則！」

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