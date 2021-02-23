北市勞工請「家庭照顧假」被扣全勤獎金　雇主恐挨罰30萬元

▲北市勞動局長陳信瑜提醒，勞工若因請家庭照顧假而遭雇主扣除全勤獎金，雇主則違反《性別工作平等法》，將挨罰2萬至30萬元罰鍰。（圖／北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市勞動局近期接獲民眾陳情表示，因小孩生病發燒，需親自照顧，於是向公司請家庭照顧假，卻被公司視為缺勤，慘遭扣除全勤獎金。北市勞動局長陳信瑜提醒，雇主此舉已違反《性別工作平等法》，若經查證屬實，將開罰2萬至30萬元罰鍰。

陳信瑜指出，依《性別工作平等法》第20條規定，受僱者的家庭成員，若因預防接種或發生嚴重疾病、其他重大事故時，須親自照顧，得請家庭照顧假，請假日數併入事假計算，全年以7日為限，雇主不可以拒絕、也不得視為缺勤，進而影響其全勤獎金、考績或為其他不利的處分。

陳信瑜說，若雇主逕自認定勞工缺勤，或因此有扣除全勤獎金等不利處分，經查證屬實，可依違反《性別工作平等法》第21條、第38條規定，將開罰2萬至30萬元罰鍰。

另外，陳信瑜還說，雖《性別工作平等法》施行細則第13條規定，受僱者請家庭照顧假時，雇主可要求提出相關「證明文件」，但關於證明文件的形式，法無明文，因此只要能證明受僱者有需要親自照顧家屬的事實即可。

不過，勞動局就業安全科長施貞夙也表示，北市府自104年至今沒有裁罰紀錄，主要是因為有民眾請了家庭照顧假，但申請的是事假，所以來詢問會不會影響全勤獎金？但因為民眾有事假紀錄，所以確實會影響全勤。

施貞夙指出，《性工法》有明文規定，一年可請7天家庭照顧假，但常常有些事業單位會呼籲勞工先請特休，因為家庭照顧假在事業單位的請假系統中被列為事假，未來算請假天數時往往造成人資人員困擾，但對員工來講，一年中有7天家庭照顧假，不會先選擇請特休，以避免給薪問題。

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