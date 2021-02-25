國民黨揭蔡政府謊言　控四大「不敢面對的藻礁爭議」

▲國民黨揭蔡政府不敢面對的藻礁爭議。（圖／翻攝國民黨臉書，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

中油欲興建第三座液化天然氣接收站，但卻會破壞大潭藻礁生態，引發環團不滿發起搶救藻礁公投。對此，國民黨透過臉書揭開蔡政府四大「不敢面對的藻礁爭議」，認為蔡政府除了推卸責任給前朝、一直用開發面積23公頃來鬼打牆以外，根本沒有任何實質、理性、有效的回應。

國民黨指出，蔡政府面對藻礁爭議，再度拿出推諉卸責的慣用手法，起手式就是直指這個方案是2015年馬政府時期核定。但其實2015年的版本因為爭議過大，後來根本沒有進入環評程序，一直到2017年蔡政府才又原封不動地送入環評。

當時在進行環評時，國民黨團在2018年間，多次召開委員會質詢環保署和經濟部，不斷要求環評大會揭露審查細節，但在第三次環評大會上，高達七位環評委員故意缺席、三位委員申請迴避、兩位委員投下無效票，蔡政府強渡關山，挾帶官派委員人數優勢，最終在根本沒有經過專業審查的情況下，通過最終方案，當時的環保署副署長詹順貴甚至為此請辭下台。

國民黨提到，中油三接開發案縮然縮小到23公頃，但是許多專家學者都指出，對藻礁的危害範圍並沒有縮減，因為藻礁大部分礁體都在海平面下，接收站工程勢必會直接破壞這些藻礁，而人造建物形成的突堤效應，也會直接破壞藻礁的生態鏈。

面對藻礁爭議，國民黨強調，黨團積極配合環團監督蔡政府，多次在衛環委員會質詢藻礁議題、安排官堂藻礁現址考察，促使經濟部修改方案。

國民黨呼籲各界，環境永續是每一個台灣人都應該努力捍衛的價值，我們不分彼此，都應該為藻礁生態盡一份力。此外也批評蔡政府，面對環保團體的質疑，除了推卸責任給前朝、一直用開發面積23公頃來鬼打牆以外，根本沒有任何實質、理性、有效的回應。

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