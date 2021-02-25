陽交大挑戰建築競賽最高殿堂 　結合社會正義「交厝」獲青睞

▲陽明交大跨領域團隊以「交厝（House For All）」為主題，預計於2022年5月代表臺灣至德國參加歐洲盃十項全能綠建築競賽(Solar Decathlon Europe, SDE) 。（圖／陽明交通大學提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國立陽明交通大學跨領域設計科學研究中心師生團隊Team TDIS，預計於2022年5月代表臺灣至德國參加歐洲盃十項全能綠建築競賽(Solar Decathlon Europe, SDE) ，由於新冠肺炎疫情的影響，主辦單位與參賽團隊雖無法當面簽約，但經過國際郵件的寄送，已完成合約的簽訂。今(25)日舉辦正式參賽宣告記者會，團隊設計作品因為結合社會居住正義以及節能建築技術，在競賽前繳交資料期間即受到評審青睞，競賽結束後更會在原址保留三至五年的時間作為長期實驗展示基地(Living Lab)，預計將作為陽明交大在德國的實驗及展示基地，持續在全球綠建築重鎮展現台灣設計及製造的實力。

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▲由於新冠肺炎疫情的影響，主辦單位與參賽團隊雖無法當面簽約，但經過國際郵件的寄送，已完成合約的簽訂。



陽明交大跨領域團隊以「交厝（House For All）」為主題，企圖解決當代都市人滿為患、氣候危機及社交疏離，分別設計了高效居住的「共享壁」、促進永續生活的「平等皮層」和可共享互助的「公民平台」三項設計策略，從社會面、技術面對應聯合國永續發展指標第十一項——永續城市與社群，企圖提出一個可滿足所有人需求、模組化的通用房屋設計。TDIS中心主任曾成德講座教授表示：「在疫情時代健康舒適的生活空間為迫切需求，團隊也提出的健康節能的建築空間外，更企圖在社交距離提高的當代中，建立鄰里互助的機制。」



跨領域設計科學研究中心致力於跨領域之設計科學研究，並積極投入跨領域實作專案及國際競賽，透過實作專案及國際競賽，引導學生以專案為導向進行跨領域學習。能源屋競賽作為一個大型的整合型競賽，包含當代關鍵之永續發展議題，是跨領域學習專案的最佳標的。透過競賽衍生出一系列跨領域學習地圖，結合建築設計、太陽光電系統設計、智慧家具設計、建築能效模擬、營建管理、口語表達、傳播實務......等，並透過專題研究課整合不同科系背景之學生，展現跨領域專案導向型的學習成果。



此次競賽是國立陽明交通大學合校後首次出擊，林奇宏校長表示：「傳承、深耕、融合、開創是合校的核心價值，陽明交大以院系所為主軸及透過跨院研究中心等單位之橫向連結，師生將是學校在全球高等教育競爭中參與競逐的主角，陽明交大在智慧科技醫療領域、電子通訊的研究能量，再加上台灣厚實的產業基石，共同將臺灣研發涵養呈現於世界舞台。」

競賽團隊預計於今年暑假開始在校內開始搭建要競賽的一比一原型屋，而目前正在積極籌備前置工作，包含各項系統設計模擬、創新材料及工法測試、以及最重要的各種現地安全衛生的技能及證照的培訓。下半年度於原型屋建造完成後，則開始進行實地的驗證工作，將對於參賽的原型屋進行各種建築效能的測試，包含能耗表現、舒適性、建築機能等。期望再為陽明交大再為台灣取得佳績，並突破隊史第三次參賽最佳的成績！

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