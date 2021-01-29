校名走入歷史！陽明今拆校牌　下周一將掛「國立陽明交通大學」

記者崔至雲／台北報導

陽明大學與交通大學合校案去年6月由教育部通過，獲行政院核准，2月1日「國立陽明交通大學」將正式成立。交通大學本周一下午卸下「國立交通大學」校名牌，而今（29日）陽明大學也卸下「國立陽明大學」校牌，預計明天會裝上新的「國立陽明交通大學」校牌，並在下周一揭牌。

▲陽明大學今日拆除校牌。（圖／記者張一中攝）

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陽明大學今日一早將舊校牌拆除，現場不少校友穿著畢業服搶在拆除前與校牌拍照。陽明大學指出，今日將校牌拆除後，預計明天完成合校後新校名的安裝，並在下週一上午，由新任校長林奇宏率領校務一級主管舉行合校後的揭牌儀式。

▲▼校友搶在校牌拆除前合影留念。（圖／記者張一中攝）

下週一國立陽明交通大學合校後，將統一簡稱「陽明交大」，同時會以各校區做區分，例如，新竹光復校區、新竹博愛校區、台北陽明校區、台南奇美校區等做區分。

校方說明，目前正在處理合校作業，其中包括變更校名、校徽、學生證以及選課系統等，將陸續公布新措施。為方便師生跨校區上課教學，合校後每天將有14個班次的交通車對開往返台北與新竹，提供師生免費搭乘。

▲陽明大學拆牌。（圖／記者張一中攝）

據悉，「國立陽明交通大學」學生數達2萬人、教師數1400人，校地共19公頃，初期將有19個學院、6個新設研究中心、1個附設醫院，分部於9個校區。另外，新校將斥資95億元建造智慧醫院、智慧健康大樓及動物中心等，未來兩校能在醫療與電子資訊兩大強項中，更上一層樓。

