陽明大學決議「廢除二一退學制」　最快這學期實施

▲國立陽明大學。（圖／記者徐斌慎攝）

文／中央社記者許秩維

陽明大學近日教務會議決議廢除二一退學制，以鼓勵學生自主學習、嘗試較難的課程，最快這學期可適用，下學期與交通大學合校後，也希望能繼續實施。

繼台灣師範大學、靜宜大學、佛光大學、文化大學、政治大學、中原大學、淡江大學等校後，陽明大學日前教務會議也通過廢除二一退學制（1/2科目不及格予以退學）的提案。

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陽明大學教務長周穎政接受中央社記者訪問時表示，國外多數大學沒有退學制，為了跟國際接軌，加上原本大學就有修業年限限制，因此教務處提案建議修訂學則，廢除二一退學規定，回歸修業年限的一般性限制。

周穎政提到，學生選不同課程，被二一的機率也不同，如為避免被二一，導致學生都選較輕鬆、給分較甜的課程，並非學校所樂見；為鼓勵學生勇敢嘗試較難的課程，學校老師也達成共識，傾向廢除退學規定，讓學生自主學習，畢竟學生已經夠大了，自己的人生自己作主。

周穎政指出，教務會議通過廢二一退學制提案後，將報教育部備查，最快這學期就可實施；而陽明大學和交通大學將於明年2月合校，屆時新的行政團隊會再討論是否訂定新的學則和相關規定，陽明也希望能繼續實施廢二一退學制。

陽明大學學生會會長陳德範告訴中央社記者，二一退學制在大學行之有年，卻未必能真正篩選出學業表現差的學生，例如學生修較困難課程，成績可能會不及格，或受經濟、身心疾病等原因而影響部分科目成績。

陳德範提到，大學教育品質會受師生互動、學校環境資源等因素影響，二一退學制只把不及格的責任讓學生承擔，不符合教育精神，學科分數不應當成判斷學生是否優秀的唯一標準，否則學生若策略性選擇給分較甜或較涼的課程，或快被二一前就先申請休學，這些都不是好的學習樣態。

陳德範指出，學生會去年就開始爭取廢除二一退學制，除了向學生說明，並積極和校方溝通，樂見校方聽取學生意見，並通過廢二一退學制的提案；學生會也希望合校後能延續廢二一退學制的規定，讓學生選課更多元、更有彈性，避免因成績考量而不敢選有挑戰性的課程。