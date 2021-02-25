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社會 社會焦點 保障人權

低收單親4寶媽「機車3貼」遇死劫　獨留3幼子最小才3個月

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新豐鄉瑞新村23日上午9時許發生死亡車禍，一名育有4名稚子的單親媽媽，騎著機車載著2名小孩莫名自撞小貨車後斗，造成媽媽與5歲兒送醫不治，6歲兒仍在醫院治療。由於死者戴女經濟狀況堪憂，新竹縣社會處在事發後也立即啟動關懷輔導機制，縣長楊文科24日前往慰問關心戴家，並致贈1萬5千元急難救助金。

▲低收單親4寶媽「機車3貼」遇死劫　獨留3幼子…老么才3個月。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣長楊文科(右)前往慰問家屬並發放急難救助金。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

28歲的戴女是單親媽媽，育有7歲、6歲、5歲及3個月大的4個孩子，戴家為社會處列案的中低收入戶家庭，靠著加油站大夜班的薪資，獨立撐起這個艱苦的家。

23日上午9點多，戴女從加油站下班後回家，騎機車準備載著6歲、5歲的兒子去上課，行經崁頭村時，不明原因突然撞上小貨車後斗，撞擊力道猛烈，人車噴飛，警消趕抵現場後，迅速將3人脫困送醫，只可惜戴女與5歲兒子皆已宣告不治，而6歲的老二仍在病房醫治。

由於戴家原本是中低收入戶，家中經濟主要靠戴女在加油站工作收入，意外發生後，除了醫院醫治的6歲老二，還有一名7歲長子與3個月大女兒在家中由戴家人接手照顧。社會處第一時間迅速協助申請新豐鄉公所急難救助金1萬元，24日提供急難救助金1萬5千元，並協助申請縣民意外保險，先緩解戴家的經濟困境，後續將由社會處新湖社會福利中心追蹤關懷，已進行脆弱家庭訪視評估。

▲▼ 新竹新豐鄉車禍，母子3人 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲戴女從加油站下大夜，騎機車三貼載2個孩子上課途中發生車禍。

教育處表示，接獲通報後立即轉知學校啟動安心宣導及悲傷失落輔導等心理輔導資源，孩子就讀的學校也會協助申請教育部學產基金學校的教育儲蓄戶，提供定期助學金以繳納學雜費及學校費用。另外尚有仁愛基金獎學金協助急難紓困補助，盡全力協助戴家走出傷痛。

▲▼ 新竹新豐鄉車禍，母子3人 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲戴女自撞小貨車後斗，整台機車卡進後斗中，可見當時撞擊力道之大。

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