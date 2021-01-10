快訊／陽明交大首任校長遴選出爐　選定林奇宏

▲今日遴選結果出爐，由交通大學台灣聯合大學系統副校長林奇宏出任陽明交大首任校長。（圖／國立陽明大學提供）

記者許展溢／台北報導

國立陽明交通大學將今年2月將正式成立，首任校長遴選小組有三名候選人符合資格，包含北醫大特聘教授李友專、交大終身講座教授林一平及交大台灣聯合大學系統副校長林奇宏，今（10日）傍晚結果出爐，選定林奇宏。

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▲陽明交大首任校長遴選人員有北醫大特聘教授李友專、交大終身講座教授林一平及交大台灣聯合大學系統副校長林奇宏等3人。（圖／翻攝網路）

兩校在去年12月23日及24日兩日，由到校服務滿1年以上之編制內專任教師、研究人員及專業技術人員針對第一階段校長候選人行使同意權，通過同意權門檻者三名。依遴選小組第2次會議決議之作業期程表，今召開第3次小組會議，邀請所有第二階段校長候選人進行治校理念說明及詢答，並選定校長人選。

林奇宏的治校理念是，交大與陽明同為台灣頂大，合校初衷，至少包含深耕與開創兩個面向。他主張，校區間除提供交通服務，可透過科技實時連結，開發新穎教學模式和行政單位的行動服務。他也表示，合校進程要由下而上傾聽，決策機制透明化。

遴選小組說明，後續將依教育部公立大學校長遴選小組設置及作業要點規定，送請教育部部長核定後聘任。林奇宏教授目前擔任台灣聯合大學系統副校長，耶魯大學生物系博士，歷任新北市政府衛生局局長、臺北市政府衛生局局長、國立陽明大學國際事務處國際事務長、微生物及免疫學研究所所長等職。