首批AZ疫苗到貨時程尚未通知！是否遭遇壓力？陳時中：沒感受到

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

台灣獲得COVAX分配20萬劑AZ疫苗，食藥署已簽核緊急授權（EUA）最快抵台一週後就可施打，指揮中心估本週可確定供貨時程和劑量，但至今（25）日仍未接獲通知。媒體問及有無瞭解未接獲通知原因，是否遭受壓力，指揮中心指揮官陳時中表示，目前沒有感受到（壓力），應只是大家作業上時序問題。

指揮中心資料指出，目前我國洽購國際疫苗2000萬劑，包含COVAX取得476萬劑、AZ直接洽購1千萬劑、莫德納直接洽購505萬劑。根據新冠疫苗全球取得機制（COVAX）公布首批疫苗配送名單，台灣預計將取得20萬劑AZ疫苗，最快本週抵台，3月開始接種。

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國內陸續完備相關程序，包含緊急授權（EUA）簽核等，預計本週可確定供貨時程和劑量，陳時中昨日表示，尚未接獲通知，會請駐日內瓦辦公室聯絡；指揮中心疫情監測組組長周志浩今日回應，目前沒有進一步的消息，正積極接洽中，但還沒有收到回應。

至於國內運送等準備，周志浩說明， AZ疫苗和一般常規疫苗一樣採2~8度貯存，運送不會有問題，接種注意事項也與地方政府作第一次溝通，大致情形說明並在做籌備當中。指揮中心也正規劃使用資訊系統，讓民眾可以透過預約的方式來接種。

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