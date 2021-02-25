5境外移入次日再驗「核酸全陰性」　陳時中直呼：很怪！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布5例境外移入個案，個案都是菲律賓移工，值得注意的是，全數都是檢疫期滿採檢陰性，之後自費採檢又確診，這樣的狀況也讓指揮官陳時中直呼「很怪」，會請專家研擬未來檢疫期滿採檢，要如何評定和疫調。

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陳時中指出，5名個案曾於2月16日接受檢疫期滿前採檢，結果皆為陰性，檢疫期滿後由仲介安排至住宿地點自主健康管理，2月23日由仲介安排專車接送至醫院自費採檢，因檢出COVID-19陽性，於今日確診（次日再驗5人核酸皆為陰性）。

另除案951血清抗體IgM及IgG均陽性外，其餘4人皆IgM陰性、IgG陽性，而5人迄今皆無症狀。個案於自主健康管理期間除至醫院採檢外，其他時間均無外出，已掌握專車接觸者共19人，因皆有佩戴口罩，故列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，截至目前國內累計173,472例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含171,619例排除），其中951例確診，分別為835例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中9人死亡、906人解除隔離、36人住院隔離中。