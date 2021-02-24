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台南查獲擄人案、擁有長短槍蔡嫌竟能交保　黃偉哲表示不解無奈

▲台南市長黃偉哲十分肯定台南市警方在7天之內把案子破了，但對蔡嫌殺害死者感到遺憾，希望警方加強犯罪偵防，還給台南市民一個安全生活環境。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲對台南市警方查獲涉擄人案、擁有長短槍後的犯嫌，竟能獲交保，而持續犯下2起命案的情況，甚感不解無奈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲24日親自主持治安會報　對台南市警方查獲涉擄人案、擁有長短槍後的犯嫌，竟能獲台南地檢署檢察官交保，而持續犯下2起命案，甚感不解無奈。

台南市發生黑幫為了利益，公然在街頭火併槍擊事件，市長黃偉哲甚表重視，他24日親自主持台南市政府第121次的治安會報，對嫌犯日前因涉擄人案，被查獲4支長短槍，到案後竟獲交保，持續犯下2起命案，他雖尊重司法裁決，但卻十分無奈，台南地檢署主任檢察官蔡佩容也出席此會。

黃偉哲除頒獎給攔阻詐騙有功的金融機構和警方人員外，也要求台南市警局要針對近日發生在台南市街頭的黑幫火併治案事件，要深入檢討，並防範未來再發生類似事件，要求警方要建立詳細的黑幫檔案，台南市警察局長方仰寧強調台南市已著手進行中。

黃偉哲表示，根據統計，這個月，台南市在金融機構跟超商的協助下，總共成功攔阻51件的詐騙，攔阻金額有905萬6300元，而警方主動攔阻及警示帳戶圈存的也攔阻15件、金額有331萬1000元；感謝超商、郵局等金融機構的同仁，尤其謝謝吳姓行員和台南市警察局的同仁，治安的事件要看是看整體的，暴力的防治也是，槍械的防治也是，毒品的防制也是，至於詐騙或竊盜也都是，這部分的治安工作，台南市是要全方位來加強。

▲台南市長黃偉哲對台南市警方查獲涉擄人案、擁有長短槍後的犯嫌，竟能獲交保，而持續犯下2起命案的情況，甚感不解無奈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉勉治安有功員警和民眾後，黃偉哲則對近日發生的街頭火併事件表示看法，他對這起街頭火併案件，犯罪組識竟能找人頂罪，而且犯罪後被台南市警方查獲後，還能交保，出來犯罪、或教唆犯罪，他要求台南市警局一定要去檢討這個原因，到底是警方查獲的證據不足、或是另有原因。

黃偉哲也提醒警方，八大行業是容易有犯罪的地方，例如二月就有舞廳小姐扭打，這個部分畫面傳到全國各地成為笑柄，黃偉哲希望警方要調查這些場所是否有黑幫在操控；黃偉哲希望警方查槍要像查毒一樣，要追查源頭，供應者跟製造者，一定揪出來，此次感謝警政署能夠全力來發動全國大掃黑，因為在台南犯案，可能跑到其他縣市避風頭，全國同步發動的話，效果會比較好。

黃偉哲最後也感謝台南市所有警務人員的努力，也感謝司法機關的指揮偵辦，能夠讓黑幫的犯罪行為，能夠得到一定程度的抑制，但治安需要治本，不只是治標，「人家交人我們結案，查到槍就算了」，這只是治標，春風吹又生，槍是源源在供應，這個部分只是表面消了炎，但是這個病因病灶還在，那溯源就是把病因病灶找出來才能夠根治。

黃偉哲希望此次治安事件，台南市警局同仁要自我警惕，希望能夠早日還市民、朋友們一個安全的生活環境、不要讓這麼美好一個城市污名化。

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