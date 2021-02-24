▲新北各基層農會改選，農事小組長、會員代表投票結果出爐。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2021年度新北市農會屆次改選各基層農會農事小組長、副小組長及會員代表選舉投票於21日下午1時圓滿完成。各農會也依規定備妥足夠防疫物資，並於投開票所入口張貼防疫宣導標語及安排人力量測體溫，確保投票現場安全無虞，所有民眾都能安心投票。

農事小組以各村里為單位組成，各小組成員間彼此交流密切，情感緊密，每年定期開會，宣達農會政策並讓小組成員反映意見，為農會推行農政及農業知識推廣之重要組織，而會員代表為農會會員選舉出之代表人，出席農會每年舉辦之會員代表大會，聽取農會年度規劃並提出建議，農事小組及會員代表均對農會與基層農業影響深遠。

▲新北各基層農會改選，查驗完成領取選票。

農業局指出，本次應改選之基層農會計24家，全市具投票權的農會會員總人數3萬9200人，總投票人數28,031人，投票率71.53﹪（各區及地區農會投票率如附表），共選出農事小組長273人，副小組長209人，會員代表819人，合計1301人，當選名單依規定於各投（開）票所公布。

農業局表示，農會為公益社團法人，農會選舉為4年一次盛事，本次選出之基層農會會員代表，將在3月6日前由各基層農會擇定日期召開會員代表大會，選舉理事、監事及出席新北市農會之會員代表。再於3月15日前召開理事會及監事會，分別由理事、監事當選人互選理事長及常務監事，並由理事會聘任總幹事，完成農會屆次改選，持續服務新北市農友。

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