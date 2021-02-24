台灣基進列年度5大優先議題　陳柏惟盼堅實國防打造刺蝟台灣

▲台灣基進召開「2020成果發表暨2021優先議題」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期將於26日開議，台灣基進24日提出抗中、國防、資安、文化與地方等五大優先議題。台灣基進立委陳柏惟表示，面對中國威脅，台灣必須堅實國防實力、補強外部武裝，達到「刺蝟台灣」、全民國防的目標，並秀出擔任立委1年來的成果，包括人氣立委第1名、地方行程4964場，就連鄉親拜訪1846次也入列。

台灣基進24日於黨政辦公室召開「台灣基進 x 陳柏惟，2020成果發表暨2021優先議題」記者會，除了發表陳柏惟與台灣基進2020入陣國會一年的努力成果，並提出防中、國防、資安、文化、地方等五大優先議題。

台灣基進黨主席陳奕齊表示，防中是台灣基進非常鮮明的特色，也是長期關注的議題，立法院之前雖然已經通過《反滲透法》，但實際上還有許多不足之處。

陳奕齊指出，過去一年多台灣基進入陣國會，持續推動防堵中國大陸滲透的各項法案，目前許多法案都已經提出，雖然經常受到國民黨立委杯葛，但後續仍會繼續努力推動。

陳奕齊強調，台灣基進會持續推動代理人法案、《兩岸人民關係條例》加強管制中資案、推動《國防產業發展條例》修正案等護台防中法案，希望朝野共同努力，持續推動立法進度，幫台灣顧好門、強健體質防滲透。

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



陳柏惟指出，除了避免內部滲透，面對中國大陸的威脅，台灣也必須堅實國防實力、補強外部武裝，達到刺蝟台灣、全民國防的目標，雖然去年已經投注許多心力，但對目前行政單位的成果仍不滿意，接下來會要求行政單位繼續完備全民國防實力。

陳柏惟說，此外由於台灣是中國大陸進行混合戰最重要的目標，為了面對新式戰場、防禦假消息攻擊，台灣有必要參照國際經驗，成立混合戰應變中心，接下來也會持續推動相關國防議題。

台灣基進組織部主任李雨蓁表示，資安即國安，除了要求資安法規完備、資安檢驗充分揭露、行政單位的積極把關外，個資跨境傳輸的管制也是急需注意的問題，行政單位雖然有提出盤點汰換計畫，但後續如何執行，才是民眾最關心的議題。

台灣基進台南黨部主委李宗霖強調，語言是文化的底蒂，文化是建國的根基，很多人對台灣基進的印象就是抗中，但其實不論是國會或地方，台灣基進長期關注的議題面相十分廣泛，包含文化台灣、母語扎根、性別友善、永續樂活、青年參政、轉型正義等等。

台灣基進財務長張婷婷則提到，為了達到深耕地方青年入陣，台灣基進在經費有限的狀況下，目前已經拓展7個地方黨部、3個籌備處、1個聯絡處，台灣長久以北部觀點的政策改革，需要有更多南部的聲音加入，接下來的戰役台灣基進一定會戰鬥到底。

▼台灣基進公布2020年成果發表。（圖／台灣基進提供）



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