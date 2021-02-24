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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟正面迎戰罷免案：一定會讓反對我的人非常失望

▲▼台灣基進黨與立法委員陳柏惟共同召開「2020成果發表暨2021優先議題記者會」，記者會由台灣基進黨主席陳奕齊、台灣基進立法委員陳柏惟、台灣基進組織部主任李雨蓁、台灣基進台南黨部主委李宗霖、台灣基進財務長 張婷婷共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣基進立委陳柏惟（左）、台灣基進黨主席陳奕齊（右）。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟活動，提案領銜人楊文元日前已將第一階段罷免提議書送到中選會。對此，台灣基進黨主席陳奕齊24日表示，台灣社會有些人因為報復心、仇恨心的關係，想要推動報復性罷免，這對台灣社會本身就是荒謬；陳柏惟則說，自己一定會讓反對他的人非常失望。

台灣基進24日於黨政辦公室召開「台灣基進 x 陳柏惟，2020成果發表暨 2021優先議題」記者會，除了發表陳柏惟與台灣基進2020入陣國會一年的努力成果，並提出防中、國防、資安、文化、地方等五大優先議題。

陳奕齊表示，台灣基進是台灣最本土、最獨派的最政黨，台灣社會有些人因為報復心、仇恨心的關係，想要推動報復性罷免，「這對台灣社會本身就是荒謬」，他希望所有了解台灣、愛護台灣的人，都要知道陳柏惟這一席立委在立法院代表的政治意義。

陳奕齊指出，前陣子中國大陸官媒央視有一則新聞報導，提到國民黨推動無黨籍高雄市議員黃捷罷免案失利，指責國民黨努力不夠，「好像在下指導棋，台灣政治怎麼可以隔空讓中國透過媒體下指導棋」，因此這次不只是台灣基進與陳柏惟反罷免的議題，關乎到台灣能不能把最堅定的抗中聲音保護下來，台灣人民要好好思考。

▲▼台灣基進黨與立法委員陳柏惟共同召開「2020成果發表暨2021優先議題記者會」，記者會由台灣基進黨主席陳奕齊、台灣基進立法委員陳柏惟、台灣基進組織部主任李雨蓁、台灣基進台南黨部主委李宗霖、台灣基進財務長 張婷婷共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣基進召開「2020成果發表暨2021優先議題記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

陳奕齊說，台灣基進在高雄推動前高雄市長韓國瑜罷免案，是來自廣大市民的支持跟心聲，當時獲得許多「誤投」韓國瑜的選民託付，期待高雄可以因為換人做變得更好，沒想到韓國瑜當選後三個月就跑去競選總統，也讓高雄市民開始反思，如果罷免是民主糾錯的機制，那麼後續要不要和台灣基進一起來推動。

陳奕齊認為，雖然韓國瑜還是有一定的民意基礎及韓家軍，但是就陳柏惟的問政成績來說，罷免陳柏惟這件事徹頭徹尾都沒有正當性，本來是一個好的民主糾錯機制，被濫用成扯後腿、整天談罷免，這不僅是社會成本與資源的浪費，更是台灣社會的空轉。

陳奕齊表示，如果韓家軍還是心有不甘，那個一個民主社會最好的方式，就是大家積極主動投入政治、面對政治，就請韓家軍打著替韓國瑜平反的名義，到高雄市與台灣基進進行2022年九合一市議員的選舉對決，「台灣基進一定願意讓高雄市民再次作出仲裁，這才能更加積極、正面解決他們內心的憤憤不平，也才可以療癒他們心裡的受傷。

陳奕齊指出，罷免耗費社會資源與成本，讓台灣社會當下重要的社會議題，轉移到罷免案上也不是很好，作為政治人物的初衷真的要對得起這個社會，以及代表的社會影響力，應該把影響力放在對的公共事務，而不是仇恨心擴張、蔓延的事情。

陳奕齊強調，如果陳柏惟是這麼重要的政治象徵，台灣基進一定會用最大的力量捍衛這一席，這不是台灣基進、陳柏惟反罷免的選戰，而是能否保護台灣免於中共隔空喊話、將抗中委員拉下來的選戰，台灣基進一定會用最大的力量與資源投入，希望台中選民讓政治回歸政治的討論。

▲▼台灣基進黨與立法委員陳柏惟共同召開「2020成果發表暨2021優先議題記者會」，記者會由台灣基進黨主席陳奕齊、台灣基進立法委員陳柏惟、台灣基進組織部主任李雨蓁、台灣基進台南黨部主委李宗霖、台灣基進財務長 張婷婷共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣基進黨主席陳奕齊。（圖／記者湯興漢攝）

陳柏惟表示，自己以前是拍電影的，在拍的時候根本不知道票房會怎樣，如果第一集拍完票房不錯，大家就會希望有第二集，但是一定會有人眼紅，覺得菜鳥憑什麼拿到好的票房，甚至批評電影沒什麼好看、要下架，「對我來說這些本來就不是支持我的，也不會買票進來，我為什麼要聽他們的意見」。

陳柏惟強調，如果他們覺得票房不好，那麼第二集就要做的比第一集刺激，雖然第二集理論上要等到四年後，但是因為時空環境變遷，希望一年半內就要拍第二集，「我跟大家保證第二集一定也會非常好看，我一定會讓反對我的人非常失望」。

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