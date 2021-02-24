　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

環團：立院開議應力挺台積電「100%使用再生能源」

▲▼環團：立院開議應力挺台積電100%使用再生能源綠電。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

▲環團呼籲立院應力挺台積電100%使用再生能源綠電。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

記者許展溢／台北報導

立院第三會期本週開議，台灣健康空氣行動聯盟今（24日）指出，預算審查在即，中火燃煤今年累計減六成，相關購煤預算應等比率持續降減，同時超前力挺護國神山台積電等進步企業，急速轉型升級100%使用再生能源綠電。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，台灣能源部門的燃料燃燒CO2直接排放佔比高達7成（2019年），以台電為例（2019年），燃煤溫室氣體排放佔比66%，是燃氣（30%）的2倍以上，燃油（3.9%）的17倍。台灣發電供熱產生的碳排放佔比約60%（2015），亦高於中（48.7%）日（49.1%）韓（52.2%）三國。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化縣環保聯盟總幹事施月英氣憤表示，彰化多處農地遭非法堆置毒煤灰 ，本月初檢測芳苑養殖專業區的魚塭內尚未清除的遭堆置結塊煤灰，測得鋅8,882PPM（管制標準值600PPM），超標14倍，銅600PPM（管制標準值200PPM），超標3倍。

施月英說，台電毒煤灰更大面積埋填在彰化縣境內的彰濱工業區，當地緊鄰台中火力電廠（約8公里），煤灰沒有用水泥固化處置，直接填在海水入滲，那裡飲用的地下水位又僅在1-2公尺之間的淺層區域，且國外許多研究指出，電廠排放大量的硫氧化物、氮氧化物，周邊容易發生酸雨，而降雨量若持續減少，酸雨發生機率勢必大增，恐加速毒煤灰內的重金屬釋出。

環團最後強調，立院新會期的台電購煤預算審查，又將考驗主政者是否有因應空汙及氣候危機的脫煤減煤具體行動，籲請政院及立院行動支持綠色預算，促成台積電們轉型升級。

ET快訊
降雨機率30%=100%會下雨！氣象專家曝2大正解
台南安平老大驗屍結果出爐！全身留16彈孔
人妻懷7胎墮4嬰又懷孕　渣夫逼流產她崩潰：不想再拿了
758萬賓士猛撞站牌零件噴飛一地　男女竟棄車逃了
插延長線突爆炸　7歲女童「手指全燒黑」慘況曝
指揮中心：下月起恢復有條件外國人入台　可縮短居家檢疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸向COVAX提供疫苗「範圍含台灣」　陳時中：合約已說不要陸製

歐美專家估新冠疫情2022結束！陳時中：開發中或已開發國家可期待

國際航協推「數位新冠通行證」　陳時中：技術性不完備先參考

對情人說不出我愛你？「這樣說」讓兩人更緊密、更甜蜜

大陸阻BNT疫苗售台？國台辦批「自導自演」　陳時中：只是我的感覺

張上淳揭台灣新冠個案病況：31人住院「4重症、有1人使用葉克膜」

吳子嘉爆曾和雅各臣開會！張上淳：僅直接跟BNT視訊會議

開放非本國籍人士入境「印尼移工暫不解禁」　陳時中說明原因

「懷7胎墮4嬰」又被無套懷孕　渣夫逼流產！人妻崩潰：不想再拿了

活30年才知道！降雨機率30%=100%會下雨...氣象專家曝「2大正解」

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

陸向COVAX提供疫苗「範圍含台灣」　陳時中：合約已說不要陸製

歐美專家估新冠疫情2022結束！陳時中：開發中或已開發國家可期待

國際航協推「數位新冠通行證」　陳時中：技術性不完備先參考

對情人說不出我愛你？「這樣說」讓兩人更緊密、更甜蜜

大陸阻BNT疫苗售台？國台辦批「自導自演」　陳時中：只是我的感覺

張上淳揭台灣新冠個案病況：31人住院「4重症、有1人使用葉克膜」

吳子嘉爆曾和雅各臣開會！張上淳：僅直接跟BNT視訊會議

開放非本國籍人士入境「印尼移工暫不解禁」　陳時中說明原因

「懷7胎墮4嬰」又被無套懷孕　渣夫逼流產！人妻崩潰：不想再拿了

活30年才知道！降雨機率30%=100%會下雨...氣象專家曝「2大正解」

余秉諺自爆「精蟲數很少」　《驕女》老婆揪做人工受孕

陸向COVAX提供疫苗「範圍含台灣」　陳時中：合約已說不要陸製

同門兄弟翻臉→槍決老大！台南黑道炸鍋奪2命　直播主遭擄揭內幕

楊恩猛飆28分12助攻仍輸　騎士小將致勝灌籃終結10連敗

歐美專家估新冠疫情2022結束！陳時中：開發中或已開發國家可期待

方仰寧向黑道宣戰　黃國昌：容易落得跟胡志強一樣

KIA最具誠意小改款Stonic確認3／10發表！輕油電能否順勢導入？

大巨蛋當主場？ 　中信兄弟回應：未收到訊息

4歲藏族小天使！雪地「純真萌樣」狂圈2千萬粉：她眼裡有星星

台中米其林級熱炒！金沙中卷外酥內嫩　生猛海鮮價格超親民

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

生活熱門新聞

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

一周2變天！明起第一波3地區有雨

7、8年級生差別在哪？　網：都是5年級生奴隸

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

學測數學頂標太難！滿級分僅1558人

妻7字叫外送員上樓　夫一看怒了

遲到13分鐘就不給吃飯？松雪樓外包餐廳業喊冤

「包莖炸滿凸狀物」　醫驚嚇5顆星：只能剁了

準岳母「開2條件不賣女」　他傻：要花500多萬

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

動團控水生公園放任魟魚被啃食

想吃陽春麵不要麵　于美人一招神解

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

更多熱門

相關新聞

立院修憲　國台辦：為謀獨開方便之門

立院修憲　國台辦：為謀獨開方便之門

立法院新會期將啟動修憲工程，朝野已提出43項提案，綠營人士說，在領土、國號等敏感議題上「不會走極端」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光24日說，會高度關注有關動向，陸方「堅決反對台灣任何修憲公投行徑，包括為謀獨打開方便之門的立場明確而一貫。」

台積電處分采鈺持股　91.2億元入帳

台積電處分采鈺持股　91.2億元入帳

台積電分紅開獎！資深工程師狂領44個月

台積電分紅開獎！資深工程師狂領44個月

正國會修憲遭退回　陳亭妃另提無涉統獨版

正國會修憲遭退回　陳亭妃另提無涉統獨版

綠委反映公共建設缺工　蘇貞昌指示應處

綠委反映公共建設缺工　蘇貞昌指示應處

關鍵字：

立法院開議台灣健康空氣行動聯盟台積電減煤再生能源綠電葉光芃施月英

讀者迴響

熱門新聞

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

GD爆熱戀1年Jennie　甜蜜現場全被拍到

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

直播主「海外賣淫」竟是她！單日接客破10人淨賺20萬　全成醫藥費

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面