環團：立院開議應力挺台積電「100%使用再生能源」

▲環團呼籲立院應力挺台積電100%使用再生能源綠電。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）



記者許展溢／台北報導

立院第三會期本週開議，台灣健康空氣行動聯盟今（24日）指出，預算審查在即，中火燃煤今年累計減六成，相關購煤預算應等比率持續降減，同時超前力挺護國神山台積電等進步企業，急速轉型升級100%使用再生能源綠電。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，台灣能源部門的燃料燃燒CO2直接排放佔比高達7成（2019年），以台電為例（2019年），燃煤溫室氣體排放佔比66%，是燃氣（30%）的2倍以上，燃油（3.9%）的17倍。台灣發電供熱產生的碳排放佔比約60%（2015），亦高於中（48.7%）日（49.1%）韓（52.2%）三國。

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彰化縣環保聯盟總幹事施月英氣憤表示，彰化多處農地遭非法堆置毒煤灰 ，本月初檢測芳苑養殖專業區的魚塭內尚未清除的遭堆置結塊煤灰，測得鋅8,882PPM（管制標準值600PPM），超標14倍，銅600PPM（管制標準值200PPM），超標3倍。

施月英說，台電毒煤灰更大面積埋填在彰化縣境內的彰濱工業區，當地緊鄰台中火力電廠（約8公里），煤灰沒有用水泥固化處置，直接填在海水入滲，那裡飲用的地下水位又僅在1-2公尺之間的淺層區域，且國外許多研究指出，電廠排放大量的硫氧化物、氮氧化物，周邊容易發生酸雨，而降雨量若持續減少，酸雨發生機率勢必大增，恐加速毒煤灰內的重金屬釋出。

環團最後強調，立院新會期的台電購煤預算審查，又將考驗主政者是否有因應空汙及氣候危機的脫煤減煤具體行動，籲請政院及立院行動支持綠色預算，促成台積電們轉型升級。