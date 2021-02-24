陳柏惟秀人氣立委年度成果報告：地方行程4964場、鄉親拜訪1846次

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟24日公布立法院、地方年度成果報告，包括人氣立委第1名、地方行程4964場，就連鄉親拜訪1846次也入列。陳柏惟表示，政績自己已經做了很多，因此就不用再多講。

台灣基進24日於黨政辦公室召開「台灣基進 x 陳柏惟，2020成果發表暨 2021優先議題」記者會，除了發表陳柏惟與台灣基進2020入陣國會一年的努力成果，並提出防中、國防、資安、文化、地方等五大優先議題。

陳柏惟指出，自己在過去一年中，接受了2273件陳情、102次會勘、91次爭取地方建設。另外，他還提出了95次口頭質詢、18次書面質詢、13次主辦記者會、79場社會公益活動。

陳柏惟說明，自己還提出了12案法律主題案、11案法律公提案、81案預算提案、2案公決案，而且立院出席率達到100％。陳柏惟強調，自己是人氣立委第1名，跑遍了地方行程4964場，鄉親拜訪則有1846次。

此外，「刪Q總部」發起罷免陳柏惟活動，提案領銜人楊文元日前已將第一階段罷免提議書送到中選會。

對此，陳柏惟表示，自己以前是拍電影的，在拍的時候根本不知道票房會怎樣，如果第一集拍完票房不錯，大家就會希望有第二集，但是一定會有人眼紅，覺得菜鳥憑什麼拿到好的票房，甚至批評電影沒什麼好看、要下架，「對我來說這些本來就不是支持我的，也不會買票進來，我為什麼要聽他們的意見」。

陳柏惟強調，如果他們覺得票房不好，那麼第二集就要做的比第一集刺激，雖然第二集理論上要等到四年後，但是因為時空環境變遷，希望一年半內就要拍第二集，「我跟大家保證第二集一定也會非常好看，我一定會讓反對我的人非常失望」。

▼台灣基進立委陳柏惟公布2020年成果發表。（圖／台灣基進提供）



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