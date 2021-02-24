立院新會期修憲「不走極端」　國台辦：為「謀獨」開方便之門

▲立法院新會期將啟動修憲工程。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／北京報導

立法院新會期將啟動修憲工程，朝野已提出43項提案，綠營人士說，在領土、國號等敏感議題上「不會走極端」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光24日說，會高度關注有關動向，陸方「堅決反對台灣任何『修憲謀獨』行徑，包括為謀『獨』打開方便之門。」

馬曉光進一步表示，台獨分裂活動嚴重破壞兩岸關係發展，嚴重威脅兩岸的和平穩定、共同利益，對此，陸方將採取一切必要措施，堅決予以反制。他說，我們堅決反對台灣任何修憲謀獨行徑，包括為謀獨打開方便之門，這一立場態度是一貫的、明確的。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

另針對日前時代力量黨團提案，要求內政部評估更改國徽的提案，馬曉光回應稱，近期，時代力量和相關政治勢力相互勾結利用，挑釁動作頻頻，不斷上演鬧劇。他說，此舉是為撈取政治私利，罔顧群眾福祉，不惜加劇台灣社會撕裂和對立，相信台灣社會各界和廣大群眾會識破這種拙劣表演。。

據了解，已於2月1日開始的立法院新會期，將啟動修憲工程，包括朝野最有共識的「18歲公民權」在內，各黨團已提出43項修憲提案；民進黨團總召柯建民近日受訪表示，這次的修憲有很多題目，不管是個別立委提案或民間團體倡議，包括環境權、人權入憲、勞動權等，各界都可以思考及討論。

但他補充，在涉及變更領土、國號等敏感性議題，民進黨不會走極端，因為面對世界大變局、兩岸局勢多變，絕對不能有任何挑釁。

值得注意的是，上會期民進黨立委陳亭妃等人提出修憲案，刪除憲法中的「統一」字樣，並新增條文，明定國旗國號應另以法律定之，不過該提案在提出後遭國民黨團反對，退回程委會。對此，陳亭妃近日另提修憲版本，內容僅保留實質廢省、降低修憲門檻，未涉統獨敏感條文，預計排入26日院會議程。

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