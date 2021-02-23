台南地標「天上人間」拆包裝！在地人曝內幕：都去吃「萬象水餃」了

▲台南地標「天上人間」驚見怪手拆包裝！（圖／翻攝台南爆料公社）



網搜小組／許力方報導

疫情打亂八大業市場，台南中西區地標型老牌酒店「天上人間」去年4月申請停業，至今一直沒開門，23日有民眾發現業者找來工人，怪手拆除外牆設計裝潢，再度於網路上引發熱議，文章一貼出，大票在地人卻爆出內幕，直指該店將於今年重新開幕，但「大家都去吃萬象水餃了啦」、「好吃又大顆，一包50顆260」。

擁有超過25年歷史的天上人間酒店，2020年4月因疫情關門，業界議論紛紛，傳聞店家正在申請內部裝修，準備重新出發，市府則證實業者已經在4月時主動申請停業1年，這段時間可免繳稅金，隨時可申請復業。時隔10個月，有民眾發現，2月23日有怪手出現金華路三段，正在拆除外牆裝潢，也有工人聲稱是來拆除廢棄物，將重新開幕的消息甚囂塵上。

▲在地人曝內幕：都去吃「萬象水餃」了。（圖／翻攝台南爆料公社）



目擊民眾將照片PO至「台南爆料公社」問到：「天上人間掰哺？還是整修？」吸引超過2000人按讚討論，有不少知情人士直指「預計年中會開」、「天上人間2.0」、「換包裝，今年重新營業」、「重新全新裝潢，即將開始營業」、「拆除到剩主結構，我客戶接的案子」，也有網友以為是酒店要熄燈，大呼「好多女生在開心」、「我的兒時回憶」、「再見我的愛」、「無法做皇帝了」、「已走入歷史了」、「台南的地標」。

其中有網友則爆內幕，聲稱停業這段期間「大家都跑去吃萬象水餃了」、「現在萬象的水餃比較夯」，還PO出鮮美多汁的水餃照淚喊「自從在萬象吃了水餃，別說天上了，我連八方雲集都不去了」、「跪求不去萬象也能買到萬象水餃連結」、「萬象真的讚」、「萬象大水餃好吃又大顆，一包50顆260」，不過水餃疑似要等幾個月，很難買。

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