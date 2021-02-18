酒國小昆凌「4個字」擇偶條件曝！IG奢華超吸睛　一條線包不住

▲沈女分享出國遊玩比基尼照，看得出她身材相當傲人。（圖／翻攝沈女IG）

記者黃宥寧／台北報導

有酒國「小昆凌」之稱的沈女，去年宣布和男公關交往，對方對她極好，但卻在18日凌晨於臉書《爆廢公社公開版》PO千字文。字句透露遭男友騙財騙色，甚至花近千萬在男友身上，更無奈表示懷孕了不知道該怎麼辦。以「錢」糾紛上新聞的沈女，IG看得出她奢華生活，發文更透露擇偶條件就是要「非常有錢」，甚至許願想「一夜致富」。

自稱就是「昆凌」沈女（現改名為張嘉渝），18日凌晨在《爆廢公社公開版》爆料，「我就是那個酒店小昆凌存款1.7億的本人，而我和男朋友交往了一年，他是台中的知名FRIDAY男公關Seven」。長達千字文的內容提及「我被愛情沖昏頭了，他所謂很有錢身價上億，其實真的都不是事實，我覺得自己很笨被騙財騙色，還送他一只40萬元沛納海的手錶，整整認識一年了才認清，差不多已經花了1000多萬」。

▼酒國「昆凌」過去也曾在IG發文自己的擇偶條件就是要非常有錢。（圖／翻攝沈女IG）

沈女雖然PO文爆料自己遇上看似有錢男友但其實卻花了她近千萬，但在社群軟體IG上，看得出她對於另一半的條件其實不嚴苛，只需要符合一條。她曾用一張個人照並打上文字「好想找一個他愛我剛好我也愛他的人並且我們都要非常有錢@哈哈」不僅如此她也發文許願「我想要一夜致富的心聲」。

據悉沈女22歲就入行開始在酒店上班，相當有社會歷練的她，在2015年遭控海削包養她的富商近5000萬元，頻頻登上媒體版面。甚傳她在酒店上班月入60萬元，她的母親的存款則有1億5000萬元，甚至在台中市區坐擁一棟千萬豪宅，平時外出還有價值300多萬元BMW代步。

不過在沈女IG上沒有見到BMW，倒是有一輛市價279萬起跳的保時捷Macan，並在IG上說「我愛不釋手」，可見她的代步車應該不只1輛，財力真的相當雄厚。

▼酒國「昆凌」號稱身價1.7億，代步車更都是破百萬進口車。（圖／翻攝沈女IG）

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