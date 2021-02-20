男童過年大嗑水餃！　1年後照胃鏡挖出「2腐蝕發黑硬幣」...醫看傻

▲水餃。（示意圖／pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

民間有習俗，過年期間都會把硬幣包進餃子裡，吃到的人象徵新的一年將財源滾滾。不過，大陸河南一名11歲男童，去年春節時吞下兩顆包有硬幣的水餃，當下毫無感覺，直到近日反覆出現發燒、腹痛的症狀，到醫院一查才發現硬幣早已被胃酸嚴重腐蝕，最後才成功取出。

據《看看新聞》報導，大陸北方地區每到新年都有水餃包硬幣的傳統。但河南新鄉11歲男童近日不斷出現發燒、腹痛，甚至有嘔吐的症狀，家人才決定帶他到大醫院檢查。

▲大陸男童春節吃餃子吞下硬幣。（圖／翻攝看看新聞，下同）



沒想到醫師趙德安一看，竟發現男童第四、第五椎間盤左側有一個圓形異物，他推測是1枚硬幣。胃鏡一照下去，男童胃裡果然有2枚硬幣，取出後的畫面更震驚眾人。

其中1枚上頭的字跡完全鏽跡斑斑，且硬幣待在男童體內長達一年時間，趙德安表示，「這已經被胃酸嚴重腐蝕。硬幣周圍的組織發生了糜爛發紅，甚至有乾裂的情況。」

值得慶幸的是，男童身體目前已無大礙，正在家中休息。同時，醫師也呼籲，儘管水餃包硬幣是一件很有意義的事情，但若家中有孩子或者老人，應盡量改掉這個習慣，孩子吃下去很容易使氣道堵塞或者吸入到胃内，避免造成不必要的傷害。

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