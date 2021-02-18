　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人妻包金魚餃！女兒狂喊「媽媽，頭好可怕」　千人噴笑：是異形嗎

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲原PO嘗試做金魚蝦餃，結果變「驚」魚餃子。（圖／翻攝自（左）全聯消費經驗老實說、（右）爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

最近有人會在網路上PO文，分享做出特殊造型的食物的照片，像是昆蟲造型的餅乾、動物造型的包子等等，日前有人做出金魚蝦餃，可愛剔透的外型引發一陣熱潮。就有人妻看到照片後，忍不住動手想秀一下手藝，結果成果讓她哭笑不得「我包的是異形水餃」，連女兒都直呼「媽媽，牠的頭好可怕。」

這位女網友在臉書《爆廢1公社》貼出照片，「我跟朋友分享，他們一直鼓勵我Po爆廢，說我好棒！包得很像！我包的是異形水餃。」接著則是hashtag「#女兒一直說媽媽他的頭好可怕」、「#媽媽負責一直吃頭」、「#是不是看著你發寒了呢哈哈哈！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲網友看到不禁笑呼「中輻射的吧！」（圖／翻攝自爆廢1公社）

照片一出，其他人不禁噴笑，「要做惡夢了，別人的是捨不得吃，你的是不敢吃」、「中輻射的吧」、「血淋淋餃子」、「有點像……我每個月都會看到的衛生紙欸其實……」、「這是～紅衣小女孩番外篇嗎？魚肉好吃嗎」、「營養不良的金魚」、「人家包的是金魚，你包的是『驚』魚！」

但也有網友給予大大的鼓勵，「看起來像個魚已經不錯了！如果是我，可能變成血肉模糊一坨一坨」、「其實乍看還不錯啊」、「雖然不可愛，但是有特色」、「如果是我……可能更慘」、「哈哈哈！看得出來很認真。」

本站日前則是報導《她手作「金魚蝦餃」　超擬真成品照曝光...2萬網友跪：這是藝術品》，一名女網友用蝦仁、豬絞肉、芹菜、荸薺做出「金魚蝦餃」，沒想到因為成品精緻到像是一隻真的金魚，讓不少網友直呼「太漂亮了捨不得吃」、「這是真魚吧！」

▼網友手作超擬真「金魚蝦餃」。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）

▲▼網友手作超擬真「金魚蝦餃」。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
曾志偉小兒子離婚！前妻暴走「會嫁全因公公打噴嚏就幾百萬」
大媽攔熊貓要求吃披薩狂喊「你強姦我」　影片曝光網全怒了
25歲「排球甜心」姊妹霸凌遭起底！悲慘下場曝光
帶蜜袋鼯亂入學測考場嚇壞女高中生　學生懲處出爐
「世界最醜男」娶3嬌妻育8子　爆紅當歌手出道拍MV

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7千人衝武陵賞花！平日搭車贈「櫻花口罩」　最後發車時間出爐

YouTube「賽事分析廣告」轟炸！他揭真相怕爆：高估台灣人智商了

取得輝瑞疫苗有譜！BNT稱會提供台灣　莊人祥：希望說到做到

春節1968APP流量過高當機　林佳龍：代表「聰明用路」廣而周知

「帶蜜袋鼯亂入學測考場」懲處出爐！大考中心：扣減英文科成績3級分

外婆與奶奶是「親姊妹」　她長大見爸媽傻了！網狂問：身體健康嗎

求工作忘還願！「四面佛」跟身後　她聽關鍵2字：頭皮發麻

高鐵購票APP改版！新增2新功能　查車次更聰明「視障者也能用」

中正紀念堂「北伐地圖」被換成臺灣明信片　館方說明原因

人妻包金魚餃！女兒狂喊「媽媽，頭好可怕」　千人噴笑：是異形嗎

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

7千人衝武陵賞花！平日搭車贈「櫻花口罩」　最後發車時間出爐

YouTube「賽事分析廣告」轟炸！他揭真相怕爆：高估台灣人智商了

取得輝瑞疫苗有譜！BNT稱會提供台灣　莊人祥：希望說到做到

春節1968APP流量過高當機　林佳龍：代表「聰明用路」廣而周知

「帶蜜袋鼯亂入學測考場」懲處出爐！大考中心：扣減英文科成績3級分

外婆與奶奶是「親姊妹」　她長大見爸媽傻了！網狂問：身體健康嗎

求工作忘還願！「四面佛」跟身後　她聽關鍵2字：頭皮發麻

高鐵購票APP改版！新增2新功能　查車次更聰明「視障者也能用」

中正紀念堂「北伐地圖」被換成臺灣明信片　館方說明原因

人妻包金魚餃！女兒狂喊「媽媽，頭好可怕」　千人噴笑：是異形嗎

灰鸚鵡突開金口「中頭獎」！　台南市少年郎刮中100萬

單親爸變性不爽被兒子叫爸　當眾脫褲逼聞「阿姨的味道」

BDI指數上漲17%「散裝航運揚帆」　正德、四維航、新興盤中攻漲停

姜丹尼爾罹憂鬱、恐慌症：活得不像人　動念隱退「失去生活目標」

《Let It Go》歌手3度中風、腦部損傷！「醫生說只剩5分鐘生命」

彰化男輾死西螺「小黑」警方已告發！面臨刑責+罰金曝光

Windows內建防毒軟體挖出陳年大漏洞！微軟已釋漏洞補丁

全裸趴騎瀕危公象！22歲正妹火辣影片狂吸20萬人朝聖...動保團體卻怒了

蘋果蟬聯全球最大半導體客戶寶座！去年採購1.5兆元　三星下單1兆元居次

輪椅嬤賣彩券遭劫痛哭：我無法追！三峽老街討生活　匪奪26張刮刮樂

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

銀行遇百萬得主！他隔壁又喊「中太多不能領現」

想讓女伴幸福「快槍俠必學」！男優親授持久秘訣

今晨9℃入夜最凍探8度　杜鵑最快今生成！變天時間曝

收到穿孔10元硬幣　內行網友曝用途

愛莉莎莎「YouTube退訂數驚呆」　網紅：沒事兒

過年感觸「長輩不在，家人感情散」吸共鳴

今晨29分連2震！規模5.2、最大震度4級　墾丁超晃

客人「超酸200字」羞辱外送員

學測蜜袋鼯亂入考場懲處出爐！大考中心：扣減3級分

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

刻在心底的名字！5星座「對初戀忘不了」　上萬網淚讚準

全台16縣市10°C↓低溫特報

電鍋黑到爆！她靠1招不用刷…PO驚人「前後對比照」差超多

更多熱門

相關新聞

年終領10萬！泰移工曬明細...網見細節愣了

年終領10萬！泰移工曬明細...網見細節愣了

辛苦工作了一整年，不少人都相當期待自己的年終獎金有多少。一名男網友就發文分享，他有一個泰國朋友在桃園某公司上班，雖然其薪資才23K，但是年終獎金卻有約10萬元！貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「他們真的非常努力，應該得的」、「拿時間換錢」。

「停車場辨識系統秀逗了」內行曝解法

「停車場辨識系統秀逗了」內行曝解法

初五招財、防小人「怒吃餃子」1款熱量爆高

初五招財、防小人「怒吃餃子」1款熱量爆高

用錢幣刮太慢！超狂阿伯「搬出武器」刮刮樂

用錢幣刮太慢！超狂阿伯「搬出武器」刮刮樂

大掃除見「3疊超厚千鈔」！她得知真相崩潰了

大掃除見「3疊超厚千鈔」！她得知真相崩潰了

關鍵字：

水餃廚藝蝦餃金魚下廚爆廢1公社

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

蘆洲女深夜墜樓慘死　手機內留遺書

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

輾狗男公司是老婆的　網怒：怎麼開除？

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

更多

最夯影音

更多
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面