人妻包金魚餃！女兒狂喊「媽媽，頭好可怕」　千人噴笑：是異形嗎

▲原PO嘗試做金魚蝦餃，結果變「驚」魚餃子。（圖／翻攝自（左）全聯消費經驗老實說、（右）爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

最近有人會在網路上PO文，分享做出特殊造型的食物的照片，像是昆蟲造型的餅乾、動物造型的包子等等，日前有人做出金魚蝦餃，可愛剔透的外型引發一陣熱潮。就有人妻看到照片後，忍不住動手想秀一下手藝，結果成果讓她哭笑不得「我包的是異形水餃」，連女兒都直呼「媽媽，牠的頭好可怕。」

這位女網友在臉書《爆廢1公社》貼出照片，「我跟朋友分享，他們一直鼓勵我Po爆廢，說我好棒！包得很像！我包的是異形水餃。」接著則是hashtag「#女兒一直說媽媽他的頭好可怕」、「#媽媽負責一直吃頭」、「#是不是看著你發寒了呢哈哈哈！」

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▲網友看到不禁笑呼「中輻射的吧！」（圖／翻攝自爆廢1公社）

照片一出，其他人不禁噴笑，「要做惡夢了，別人的是捨不得吃，你的是不敢吃」、「中輻射的吧」、「血淋淋餃子」、「有點像……我每個月都會看到的衛生紙欸其實……」、「這是～紅衣小女孩番外篇嗎？魚肉好吃嗎」、「營養不良的金魚」、「人家包的是金魚，你包的是『驚』魚！」

但也有網友給予大大的鼓勵，「看起來像個魚已經不錯了！如果是我，可能變成血肉模糊一坨一坨」、「其實乍看還不錯啊」、「雖然不可愛，但是有特色」、「如果是我……可能更慘」、「哈哈哈！看得出來很認真。」

本站日前則是報導《她手作「金魚蝦餃」 超擬真成品照曝光...2萬網友跪：這是藝術品》，一名女網友用蝦仁、豬絞肉、芹菜、荸薺做出「金魚蝦餃」，沒想到因為成品精緻到像是一隻真的金魚，讓不少網友直呼「太漂亮了捨不得吃」、「這是真魚吧！」

▼網友手作超擬真「金魚蝦餃」。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）