酒店無視疫情停業令「挨罰35萬擺爛」　酒水冰櫃電視全部查扣

▲萬華某酒店業者，無視停業令上工遭罰35萬，台北分署23日上門查扣酒水。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／台北報導

疫情期間，部分民眾違反防疫規範遭罰，法務部行政執行署對欠繳民眾積極執行，台北分署繼1月行動後，又於23日發動第二波，除透過金融機構，轉移義務人薪水、存款清償欠款外，其中1名萬華的酒店業者，無視疫情中心停業令營業遭罰，又遲不繳納罰鍰，執行人員直接上門查扣酒水、現金、冰櫃、電視等，對惡意違規對象實施霹靂手段。

一名董姓義務人於居家檢疫最後一天，因煩悶、身體不適違規外出遭罰20萬，台北分署今日自她郵局存款收取結案，也有藥局負責人欠繳口罩帳款，同樣於今日清償。

▲某失業的義務人同意分期，並由台北分署協助轉介就業服務機構。（圖／記者羅志華翻攝）

執行人員兵分多路，到義務人住處查訪得知，某武姓義務人經濟狀況不佳、又有小孩要養，無法一次繳納20萬罰鍰，經協調後對方同意分12期償還，另有2名義務人目前失業，台北分署除協助完成分期手續外，也轉借就業服務機構，讓他們找到工作盡早繳清。

1名黃姓酒店老闆，無視疫情中心於2020年4月發布的停業令，遭台北市商業處裁罰3筆、共35萬元罰鍰，卻遲遲沒提還款方案，台北分署23日上門查扣現金1萬7千元、啤酒9箱、礦泉水5箱、及營業用電視、冰櫃、冷氣等設備，若黃姓義務人仍不提清償方案，將定期拍賣上述查封物品。

▲武姓義務人經濟不佳、又有小孩要養，在台北分署協調下，同意分期繳納罰鍰。（圖／記者羅志華翻攝）

另外，也別以為跑到國外就免繳罰鍰，1名洪姓義務人違規遭罰20萬元，錢沒繳就跑到大陸，執行署聯絡後，得知他在廣東開補習班，生意受疫情影響，一時擠不出錢繳納，經協調才同意分10期繳納；台北分署呼籲民眾，若遭罰鍰有困難可申辦分期，如拒不繳納，執行署將採取強制執行、扣押財產、限制出境等執行作為。

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