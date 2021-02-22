韓國瑜幕僚改當「外送員」　鄭照新：相信他絕不會被埋沒



▲前高雄市長韓國瑜機要轉行當外送員 。（圖／翻攝李昶志臉書）

記者蕭羽耘／綜合報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，他身旁的一名機要李昶志，經歷長達8個多月的失業，求職四處碰壁，近期改行當外送員邊準備論文，引發熱議。對此，過去也在韓辦擔任幕僚的鄭照新就表示，李昶志拚命的態度，都會覺得簡直是「兩棲特種部隊」，相信絕對不會被埋沒，重新發光發熱只是時間問題。

今年33歲的李昶志，從螢光幕前發言變成外送員，引發討論。事實上，他曾經擔任過洪秀柱的競選發言人，也做過韓國瑜競選總統時的隨行發言人，韓國瑜市長當選後，他也擔任市長室機要，隨著韓國瑜跑行程，但隨著韓國瑜被罷免後，李昶志也因此失業長達8個多月，因此有了新身分。

身為昔日同僚的鄭照新也在臉書給予肯定，鄭回憶，李昶志以前在國會辦公室，受的是相當於特種部隊的訓練。一週在國會，一週在台中地方，兼顧國會問政與基層服務，印象最深刻的，就是常常看到他在國會研究中興大樓旁的鎮江街上，匆忙趕高鐵的身影，相比多數定點為主的國會助理團隊，看到他拚命三郎的態度，都會覺得簡直是「兩棲特種部隊」。

鄭照新表示，李昶志歷練完整，曾在中央國會，黨中央，中台灣基層服務，南台灣縣市政府都有經驗，在國民黨內，北中南都歷練過的青年世代中，除了幸運的自己以外，大約就是李昶志了。

鄭照新說，李昶志現在雖然處於轉型沉潛期，卻一面準備博士論文訓練思維，一面選擇體驗基層的行業，在思維與實踐上都未荒廢，「我相信他絕對不會被埋沒，重新發光發熱只是時間問題。」