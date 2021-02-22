韓國瑜選舉補助款捐去哪？　黃光芹：莫把公益當槍使

▲韓國瑜啟動公益活動。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）



記者黃巈禾／台北報導

高雄前市長韓國瑜啟動公益活動，以「韓先生來敲門」系列活動呈現「莫忘世上苦人多」，儘管韓國瑜強調不是什麼起手式，仍引外界聯想。對此，資深媒體人黃光芹直言，「韓前市長，莫把公益當槍使！」

黃光芹22日在臉書表示，韓國瑜以「公益大使」的形象包裝復出，令人一則以喜，一則以憂，做公益是好事，即使過去「私己性」强烈，一旦宣示要改做公益，恐怕很少人會反對，但做公益也不是件容易的事，陳樹菊一輩子省吃儉用，將畢生積蓄捐出，羅紹和救濟貧困家庭，經常飽受經費拮据之苦，政治人物缺乏郭台銘做公益的底氣，大多從選舉補助款和選舉結餘款下手，偏偏在這方面，韓國瑜過去已受檢視，為德不卒。

黃光芹指出，韓國瑜一票30元、總計約2700萬元的選舉補助款，不管說要還、要捐，通通没做到，仍在他帳上，另外1500多萬元的選舉結餘款，說會完全捐做公益，但截至去年罷韓前，媒體追查只捐出18％，最後一筆公開資料，停留在2019年9月，雖然韓國瑜出面駁斥，指已全數捐出，中間落差，是因為受贈單位不願曝光，外界至今未見他承諾公佈的明細，未來做公益，帳目不清是行不通的。

至於韓國瑜總統選舉政黨補助款552萬票、1.65億元，黃光芹提到，依選罷法規定，應由國民黨領取，韓國瑜在臉書也宣示將一毛不取，自然不會有另外的假設「就算我拿得到，也要全部捐出去」而總統大選結餘款3000萬元，作為念想，恐怕也公益不了多久。

黃光芹認為，最重要的是，公益人最好學「無名氏」精神無私奉獻，像韓國瑜這樣敲鑼打鼓出來，若到最後圖窮匕見，是為了2024總統再戰，則名為公益，實為己謀，把公益當槍使，後果將難以想像。

對於外界認為韓國瑜以做公益作為重出江湖的起手式，高雄市前新聞局長王淺秋日前表示，韓國瑜發布一系列公益影片，內容主要是韓國瑜前陣子走遍全台，拜訪多位基層小人物的激勵人心故事，出發點是想擴大良善力量，也算是一種謝票、回饋社會行動，不是有政治意涵的復出起手式。